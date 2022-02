Aggressioni nei bar, violenze e rapine: fermate due baby gang, quattro daspo e una denuncia Due baby gang: una a Brugherio e un’altra a Seregno. Nel primo caso quattro ragazzi, di cui due giovanissime minorenni, hanno aggredito il cliente di un bar. Nel secondo un 17enne, in compagnia di un gruppo di 15 persone, ha portato via le scarpe a un 18enne. Per il caso di Brugherio sono stati emessi quattro Daspo. Nel caso di Seregno, il 17enne è stato denunciato.

Altre due baby gang sono state fermate in provincia di Monza e Brianza. In due operazioni, i carabinieri e la Questura hanno dovuto fare i conti con gruppi di giovani che – in base alle loro indagini – si sarebbero resi protagonisti di violenze ai danni di altre persone e locali. Per questo motivo sono stati disposti quattro daspo e una denuncia. In entrambe le operazioni, i ragazzi erano giovanissimi.

Clienti e gestori di locali aggrediti da una baby gang

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 febbraio, la polizia ha notificato quattro Daspo nei confronti di altrettanti ragazzi: tutti loro sono ritenuti responsabili di fatti violenti avvenuti la settimana precedente a Brugherio. Dei quattro componenti, due sono due giovanissime minorenni. I quattro sono stati segnalati alla Questura dai carabinieri di Brugherio che sono intervenuti il 12 febbraio scorso al bar Centrale di piazza Roma per una rissa. La gang sarebbe però responsabile di altre violenze avvenute in altri esercizi commerciali o ai danni di alcuni residenti. Tanto che diversi cittadini avevano presentato esposti lamentando la presenza di un gruppo di giovani che creava disordini sia dentro i locali che negli androni o box di alcuni condomini.

Dagli approfondimenti è emerso che due di questi quattro avevano già dei precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Tra gli episodi contestati, ce n'è uno che risale al 12 febbraio scorso: il gruppo ha aggredito il cliente di un bar che si era intromesso in una discussione tra la gang e il gestore del locale. Quest'ultimo li aveva invitati a uscire perché stanco del loro atteggiamento. Il cliente è intervenuto per evitare una nuova aggressione, ma è stato colpito con calci e pugni. Sul posto sono anche arrivati gli operatori del 118 che lo hanno portato all'ospedale San Gerardo. I quattro adesso non potranno più accedere in piazza Roma: il più grande per almeno un anno mentre gli altri tre per sei mesi.

Gruppo di 15 persone porta via le scarpe a un 18enne: una denuncia

L'altra operazione riguarda il territorio di Seregno: l'episodio risale alla scorsa notte. Una quindicina di ragazzi, che arrivavano dai comuni di Desio e Lissone, stava camminando lungo Corso Matteotti quando all'interno di un negozio di kebab hanno notato un loro coetaneo con indosso delle scarpe nere della Nike. Un 17enne, appartenente al gruppo, si è quindi avvicinato a questo ragazzo e lo ha indotto a togliersi le scarpe per poi portargliele vie. Poco dopo il 18enne ha raggiunto il gruppo alla stazione e, grazie all'aiuto di alcuni passeggeri, è riuscito a far scendere il 17enne autore del furto dal treno. Contemporaneamente sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato e portato in caserma il ragazzo: il 17enne è stato trovato con un coltello ed è stato denunciato per appropriazione indebita e porto abusivo di armi.