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Rete di giovani neonazisti e antisemiti su TikTok, 19enne arrestato a Pavia: coinvolti anche minorenni

Arresti domiciliari per un 19enne di Pavia, accusato di guidare una rete neonazista su TikTok. Gli inquirenti hanno già eseguito 15 perquisizioni, coinvolti anche ragazzi minorenni.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Un ragazzo di 19 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato una rete online composta da giovani estremisti di matrice neonazista e antisemita. L'indagine, della Digos della Polizia e coordinata dalla procura di Milano e dalla procura per i minorenni, ha portato anche all'esecuzione di 15 perquisizioni in diverse regioni d'Italia, nove delle quali nei confronti di soggetti minorenni.

Le indagini della procura

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, il giovane, italiano residente a Pavia, è ritenuto dagli investigatori il promotore e l'amministratore di un gruppo attivo sul web. In particolare, il ragazzo avrebbe gestito una chat denominata "Terza posizione", utilizzata – secondo quanto emerso – per diffondere propaganda di stampo razzista e contenuti di odio religioso. Stando a quanto riferito, all'interno del gruppo sarebbero stati condivisi anche messaggi di minimizzazione della Shoah e contenuti riconducibili all'apologia del genocidio del popolo ebraico.

Inoltre, il 19enne avrebbe pubblicato sei video su TikTok con "messaggi xenofobi e antisemiti" e tra questi anche uno "più recente" con "le foto della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni", entrambe "definite ‘un burattino degli ebrei'".

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L'operazione, condotta e coordinata dalla procura di Milano e dalla procura per i minorenni, rappresenta un nuovo segnale dell'attenzione delle autorità verso i fenomeni di radicalizzazione online che, sempre più spesso, coinvolgono anche giovani minorenni. Le indagini, nel frattempo, proseguono per chiarire l'ampiezza della rete online, individuare gli altri componenti e definire il ruolo degli altri soggetti coinvolti.

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