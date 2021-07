Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: in arrivo forti temporali, rischio idrogeologico È scattata l’allerta meteo arancione in Lombardia dove su buona parte del territorio, Milano compresa, sono attesi violenti temporali. La regione resta stretta nella morsa del maltempo che nei giorni scorsi ha provocato frane e trombe d’aria. Le temperature resteranno tutto sommato stabili, con massime intorno ai 27 gradi e minime che non scenderanno sotto i 19.

A cura di Redazione Meteo

La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo di livello arancione su buona parte della Lombardia per la giornata di oggi, lunedì 26 luglio. Non è escluso che possa essere prorogata anche ai prossimi giorni a causa della forte instabilità che sta riguardando tutto il nord Italia e buona parte dell'Europa meridionale.

Allerta meteo arancione in Lombardia: prosegue il maltempo

Su tutto il territorio lombardo sono attesi durante la giornata importanti e a tratti violenti scrosci d'acqua. I forti temporali dovrebbero arrivare nel pomeriggio. Stessa situazione a Milano dove il Comune è pronto ad attivare i monitoraggi per tenere sotto controllo la situazione ed essere tempestivo in caso di richiesta di intervento. Nel capoluogo lombardo è stato decretato un rischio idraulico e idrogeologico, esteso poi a tutta la Lombardia.

Previsioni meteo Milano di oggi, lunedì 26 luglio

Le previsioni meteo per Milano, e più in generale per la Lombardia, di oggi, lunedì 26 luglio, raccontano della certezza di una nuova ondata di maltempo. Temporali e a tratti anche grandine nelle zone recentemente colpite da piogge torrenziali che hanno provocato frane e ingenti danni. La giornata, comunque, è partita con ampie schiarite e sprazzi di cielo azzurro. Man mano, però, il cielo si coprirà a causa dello spostamento delle nuvole provocato dalle correnti fredde che stanno attraversando tutto il nord Italia e buona parte dell'Europa. Le temperature, comunque, non dovrebbero subire particolari abbattimenti: le massime saranno vicine ai 27 gradi centigradi mentre le minime non dovrebbero scendere sotto i 19.