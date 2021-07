Maltempo, allerta meteo arancione a Milano: temporali, grandine e forte vento Ondata di maltempo in arrivo su tutta la Lombardia. A Milano è stata diramata un’allerta meteo arancione: attesi temporali con grandine e forte vento. È però la zona del Lario e delle Prealpi Occidentali, già colpita duramente alcuni giorni fa, a temere i rischi maggiori: lì l’allerta meteo diramata è infatti di colore rosso.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una nottata difficile a livello meteorologico in Lombardia, dove si attende una nuova ondata di maltempo mentre si è ancora alle prese con i danni provocati da quella che tra lunedì e martedì ha flagellato in particolare alcune zone, come il Comasco. Ed è purtroppo proprio sulla zona omogenea del Lario che le previsioni preoccupano: su tutta la zona omogenea del Lario e delle Prealpi Occidentali la protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo rossa, corrispondente a criticità elevata, per rischio idrogeologico in conseguenza di una perturbazione che potrà portare piogge forti, fulmini, grandine e vento forte.

Anche il resto della Lombardia comunque resterà nella morsa del maltempo almeno fino alla mattinata di domani, domenica primo agosto. E anche Milano si troverà a fare i conti con una perturbazione potenzialmente molto intensa. Su tutto il nodo idraulico di Milano il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta meteo arancione, corrispondente a criticità moderata, per rischio idrogeologico e temporali forti. L’instabilità a livello meteo è prevista in aumento a partire soprattutto dalla serata, con le perturbazioni che completeranno il loro passaggio solo nella mattinata di domani, domenica primo agosto. In questa fase, avverte la protezione civile, i temporali avranno maggiore probabilità di risultare anche di forte intensità con grandine e forti raffiche di vento. Da Palazzo Marino informano che il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione, specialmente dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, e a intervenire in caso di necessità.