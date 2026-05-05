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Allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali a partire dalle 9 di mercoledì 6 maggio

L’allerta gialla parte alle ore 9 di domani, mercoledì 6 maggio, e dura fino alle ore 6 di giovedì 7 maggio. A dirlo il Comune di Milano, che invita “a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi”.
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A cura di Francesca Caporello
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Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 6 maggio, e fino alle ore 6 di giovedì 7 maggio.

Inoltre sarebbe stata emanata un'allerta gialla (ordinaria) anche per rischio idrogeologico dalle ore 12 di domani e fino alle ore 9 di giovedì.

A dirlo il Comune di Milano, che invita "i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi".

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Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

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