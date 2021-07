Allerta meteo rossa in Lombardia con pioggia, fulmini, grandine e vento da stasera 31 luglio Allerta meteo rossa in Lombardia sul Lario e le Prealpi Occidentali con rischio di pioggia, fulmini, grandine e vento forte. La Protezione Civile ha emanato l’avviso di allerta meteo rossa per rischio idrogeologico dalle ore 21 di oggi, sabato 31 luglio, per le due zone. Ma la morsa del maltempo continuerà ad attanagliare anche il resto della regione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il bollettino della Protezione Civile