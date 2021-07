Dopo i temporali e le violente grandinate della scorsa settimana, a Milano e provincia torna l'incubo maltempo. Per la giornata di domani, martedì 13 luglio, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta gialla (corrispondente a rischio ordinario) per rischio idrogeologico e un'allerta arancione (corrispondente a criticità moderata) per rischio temporali di forte intensità sul nodo idraulico di Milano. L'arrivo della perturbazione, che interesserà buona parte della Lombardia, è previsto fin dal mattino. Il maltempo proseguirà poi per tutta la giornata e si attenuerà soltanto a partire dalle prime ore di mercoledì 14 luglio. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione, soprattutto dei due fiumi Seveso e Lambro, per verificare la necessità di interventi nel caso in cui, come avviene in presenza di forti piogge, i due corsi d'acqua dovessero esondare.

Allerta maltempo anche in altre zone della Lombardia

L'allerta meteo, come già scritto, riguarda anche altre zone della Lombardia. A poter essere colpite da forti temporali saranno la Bassa pianura centro orientale e orientale, l'Alta pianura orientale e la pianura centrale, la zona dei Laghi e delle Prealpi orientali, le Orobie bergamasche, la Valcamonica, il Lario e le Prealpi occidentali e la zona dei Laghi di Varese e delle Prealpi varesine. Su tutte queste zone omogenee è in vigore l'allerta meteo arancione fino alla mezzanotte tra il 13 e il 14 luglio: la protezione civile regionale saranno possibili tempeste di fulmini, grandinate e forti raffiche di vento.