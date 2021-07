Allerta meteo gialla per maltempo a Milano: in arrivo ancora forti temporali Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per questo pomeriggio l’allerta gialla per rischio temporali forti con possibilità di vento fino alla mattinata di domani 31 luglio. Resta il rischio dunque di ancora forti temporali che nelle prossime ore si abbatteranno su Milano e la Lombardia.

A cura di Giorgia Venturini

Non si arresta l'ondata di maltempo sulla Lombardia che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio soprattutto la provincia di Como e di Varese. In arrivo forti temporali anche per la serata di oggi venerdì 30 luglio e quella di domani sabato 31 luglio: così il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per questo pomeriggio l'allerta gialla per rischio temporali forti con possibilità di vento fino alla mattinata di domani. Secondo gli esperti però il rischio di violente precipitazioni non finiranno nella prima giornata di weekend: al momento infatti si prevede che queste condizioni meteo perdurino fino a domenica continuando a portare brutto tempo e piogge anche di forte intensità che saranno in graduale esaurimento solo verso la serata del primo agosto. Intanto il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e intervenire in caso di necessita. Tra gli osservati speciali rimangono infatti sempre il fiume Seveso e Lambro, a rischio esondazione.

Questa ondata di maltempo sta provocando gravi danni tra case travolte da fango e detriti, persone che hanno visto le loro case sepolte dalla furia degli elementi e che sono riusciti a scappare appena in tempo. La situazione peggiore resta in provincia di Como dove si continua a fare i conti con la drammatica ondata di maltempo che, specie tra lunedì e martedì, ha colpito diverse zone, tra cui Cernobbio, Blevio e Laglio, paese famoso tra le altre cose per ospitare nelle sue vacanze la star di Hollywood George Clooney. E proprio l'attore e regista americano ha annunciato che contribuirà alla raccolta fondi per aiutare gli sfollati, che sul campo sono assistiti dai tanti volontari intervenuti. Intanto il timore è che anche i temporali delle prossime ore con il rischio che potranno portare altri gravi danni in provincia.