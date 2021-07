Emergenza maltempo a Como, paesi allagati e torrenti esondati: “State a casa” Tutta la provincia di Como è messa in ginocchio dai forti temporali delle ultime ore: paesi allagati e torrenti esondati. L’emergenza principale resta sulla statale Regina: stop al traffico da Cernobbio fino ad Argegno per una serie di frane. Il sindaco di Laglio: “State in casa. Evitate di uscire e mettervi in macchina”.

A cura di Giorgia Venturini

I forti temporali di ieri e oggi martedì 27 luglio hanno messo in ginocchio la provincia di Como. Qui interi paesi – come Moltrasio, Brienno e Colonno – da ore stanno facendo i conti con strade chiuse e torrenti esondati. Tanto fango e tanta acqua. Nel dettaglio, la provinciale lariana è stata colpita da una frana all'altezza di Blevio che ha costretto la polizia locale chiudere la strada al traffico dalla scorsa domenica: resta ancora bloccata per uno smottamento anche la strada tra Lezzeno e Nesso. Qui un camion è stato spostato da un fiume di fango. L'emergenza principale però resta sulla statale Regina: stop al traffico da Cernobbio fino ad Argegno per una serie di frane. Tra i paesi completamente tutti allagati c'è Colverde, Ronago, Cernobbio, Laglio, Breggia e Maslianico, dove è stato evacuato anche un campo scuola.

L'invito dei sindaci: "State a casa"

Le informazioni arrivano dall'assessore regionale Alessandra Locatelli, il sottosegretario Fabrizio Turba e il consigliere regionale Gigliola Spelzini: "Stiamo seguendo la situazione con molta apprensione: oggi l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, raggiungerà i luoghi colpiti dal maltempo, dove nel frattempo stanno lavorando senza sosta gli uomini e le donne della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Di fronte alla gravità della situazione – aggiungono Locatelli, Turba e Spelzini – chiediamo al Governo aiuti immediati per mettere in sicurezza le strade colpite da questa emergenza e le abitazioni e per ripristinare la viabilità". Intanto Roberto Pozzi, sindaco di Laglio, invita i suoi cittadini a stare a casa: "Tracimata Val Caradello. Case allagate e persone evacuate dai Vigili del Fuoco. Un torrente di acqua e fango e poi confluito sulla SP 71 Regina allagandola e facendo crollare i muri a lago in zona ristoranti.Franata Via delle Frazioni in località Tana della Volpe, appena riqualificata.Provinciale bloccata per smottamenti. Evitate di mettervi in movimento tutto il Basso Lario è in emergenza". Attesa nel pomeriggio invece la visita nel Comasco dell'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni: su tutto il territorio infatti le operazioni dei volontari di Protezione civile sono tuttora in corso, mezzi della Protezione civile regionale stanno arrivando in questi minuti nelle zone colpite dal maltempo.