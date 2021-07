Case travolte dal fango a Laglio, gli sfollati: “Siamo scappati appena in tempo” “Eravamo in casa e siamo scappati praticamente in tempo”. Così una residente di Laglio, paese in provincia di Como travolto dal maltempo dei giorni scorsi, racconta a Fanpage.it i drammatici istanti in cui un’onda di fango e detriti ha travolto la sua abitazione. “I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti – aggiunge l’ex presidente dell’Aero club Como Giorgio Porta -. I fenomeni sono sempre più violenti e incisivi”.

A cura di Francesco Loiacono

I danni del maltempo a Laglio (Foto: Giancristofaro/Fanpage.it)

Case travolte da fango e detriti, persone che hanno visto le loro case sepolte dalla furia degli elementi e che sono riusciti a scappare appena in tempo. In provincia di Como si continua a fare i conti con la drammatica ondata di maltempo che, specie tra lunedì e martedì, ha colpito diverse zone, tra cui Cernobbio, Blevio e Laglio, paese famoso tra le altre cose per ospitare nelle sue vacanze la star di Hollywood George Clooney. Anche l'attore e regista americano ha annunciato che contribuirà alla raccolta fondi per aiutare gli sfollati, che sul campo sono assistiti dai tanti volontari intervenuti.

Uno dei residenti: Ho visto venire giù una valanga

Per fortuna non ci sono state vittime. Nel frattempo però a Laglio c'è chi è stato costretto a buttare 35 anni di ricordi, ormai resi inservibili a causa del misto di fango e pietre trascinato verso il lago di Como dal fiume Cadarello, che ingrossatosi ha spazzato tutto quello che si è trovato davanti. "Ho visto venire giù una valanga, però non credevo così", dice a un giornalista di Fanpage.it un anziano residente la cui abitazione è stata invasa da un metro di fango. Ma i detriti hanno raggiunto anche i piani più alti di alcune abitazioni: "Sta camminando su quattro metri di detriti", racconta una signora al reporter di Fanpage.it. E la stessa donna spiega i drammatici istanti vissuti: "Eravamo in casa e siamo scappati praticamente in tempo".

I danni del maltempo a Laglio (Foto: Giancristofaro/Fanpage.it)

I vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile hanno messo in sicurezza l'area, evacuando alcune abitazioni travolte dal fiume di acqua, fango e pietre. Un'immagine emblematica di cosa è venuto giù da fiumi e torrenti la si può osservare sul lago di Como, pieno di legname e detriti: "Un disastro veramente, dalle valli sono scesi metri cubi e metri cubi di materiale – dice a Fanpage.it Giorgio Porta, ex presidente Aero club di Como -. Dove adesso c'è il legno c'è il lago. Calcoliamo che abbiamo un fronte di legname e detriti di circa 200 metri dalla riva per circa 500 metri (di larghezza, ndr), siamo circa sui 20-22mila metri quadri di materiale. È un dato di fatto, i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti – aggiunge Porta -. I fenomeni sono sempre più violenti e incisivi. Noi non eravamo abituati fino a 10 anni fa a questi fenomeni così violenti, sia come bombe d'acqua sia i per i venti, che sono sempre più forti e sferzanti, come le trombe d'aria.

(Interviste e servizio video a cura di Simone Giancristofaro)