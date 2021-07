Como in ginocchio per il maltempo, in aiuto numerosi volontari per risollevare il territorio La provincia di Como è una di quelle che ha registrato i danni maggiori nell’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito la Lombardia. Laglio, Cernobbio e Blevio sono alcuni dei piccoli comuni che stanno facendo i conti con fango e detriti ma che stanno anche raccogliendo tanta solidarietà. Numerosi i volontari che sono venuti ad aiutare, aperta anche una raccolta fondi per gli sfollati di Blevio.

A cura di Simona Buscaglia

I soccorsi e alcuni volontari al lavoro nelle zone colpite dal maltempo a Como (Fonte: Facebook)

La provincia di Como, una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo di questi ultimi giorni, cerca di risollevarsi. Temporali forti e torrenti in piena hanno distrutto strade, riempito di fango e detriti case e negozi e trascinato lontano auto e motorini come se nulla fosse. In questo scenario di distruzione è diventata protagonista la solidarietà: sono molti infatti i cittadini e i volontari che si sono dati da fare per riportare alla normalità questo territorio. È stata aperta anche una raccolta fondi per gli sfollati.

Una gara di solidarietà: i volontari danno una mano per togliere fango e detriti

Il comune di Cernobbio, ringrazia sui suoi canali social "i numerosi volontari che oggi sono scesi nelle strade per ripulirle dai detriti e dal fango insieme alla Protezione civile e agli operai incaricati dal comune" grazie ai quali la cittadina "sta riacquistando la sua bellezza". Si usano proprio i social per l'appuntamento in questa gara di solidarietà: "Si lavorerà anche domani. Appuntamento alle ore 8:30 davanti al municipio possibilmente con i propri attrezzi (pale, scope, scopettoni…). Grazie a tutti! I messaggi, le telefonate e le dichiarazioni di disponibilità sono davvero numerosissime! Buon riposo!" scriveva ieri sera il comune.

Anche il comune di Blevio, nel Comasco, ringrazia in un messaggio su Facebook "i tanti volontari che hanno lavorato e continuano a farlo dimostrando generosità e attaccamento per la Nostra Comunità. Grande riconoscenza va a quelle persone che nel momento del maggior rischio sono intervenute per trarre in salvo i propri concittadini intrappolati. Anche grazie a loro non abbiamo avuto danni alle persone nonostante la gravità degli eventi". È stata aperta una raccolta fondi da destinare alle famiglie sfollate della cittadina. È possibile infatti inviare la propria donazione al seguente IBAN: IT 41 H 08618 51410 000000010657 BIC ICRAITRRH60 intestato al Comune di Blevio, con causale "Raccolta fondi aiuti agli sfollati", alla Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno.

Leggi anche Previsoni meteo Milano e Lombardia domani 30 luglio: ancora pioggia e forti temporali

Il comune di Laglio ha dovuto affrontare fango e macerie dopo i nubifragi e le frane. Il piccolo paese in provincia di Como è famoso anche sui rotocalchi internazionali per l'attaccamento a questa terra dell'attore americano George Clooney, che sta trascorrendo le sue vacanze sul Lago. Anche davanti alla sua villa una distesa di fango. L'attore è sceso in strada e ha parlato di una città "forte, che continuerà ad esserlo". Il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, è impegnato questa mattina in diversi sopralluoghi con i vigli del fuoco. "La situazione è drammatica ma stiamo cercando di intervenire sull'emergenza" ha detto a Fanpage.it. Resta ancora chiusa la strada Regina, provinciale e statale.

Casellati: La messa in sicurezza del territorio non è più rinviabile

La richiesta dello stato d'emergenza è stata annunciata ieri dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, proprio durante la sua visita a Blevio. Nelle stesse ore è arrivata anche la vicinanza del presidente del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al presidente della provincia Fiorenzo Bongiasca, per avere notizie ed esprimere la sua solidarietà ai comuni duramente colpiti dal maltempo. Su Twitter anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati, ha dichiarato: "Il mio pensiero oggi va a chi sta soffrendo per i gravi disagi causati dal maltempo sul lago di Como. Il dissesto idrogeologico in Italia non è più un'emergenza ma uno stato di pericolo costante. La messa in sicurezza del territorio non è più rinviabile".