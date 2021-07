Maltempo: Regione Lombardia chiede lo stato d’emergenza per sei province La Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta dello stato d’emergenza per sei province lombarde che in questi giorni sono state duramente colpite dal maltempo. Como, Varese, Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova sono state interessate infatti da forti temporali, raffiche di vento, frane e allagamenti. Il governatore lombardo in visita nella provincia di Como ha dichiarato: “Doveroso esprimere di persona la vicinanza della Regione a tutta la popolazione”

A cura di Simona Buscaglia

In foto il presidente della Regione Attilio Fontana in visita ai luoghi colpiti dal maltempo in provincia di Como (Fonte: Regione Lombardia)

La Regione Lombardia ha deciso di formalizzare la richiesta dello stato d’emergenza per le province di Como, Varese, Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova, in seguito ai forti temporali che hanno provocato diversi disagi sulle strade, con torrenti in piena, frane e forti raffiche di vento. Ad annunciarlo oggi a Blevio (Co), una delle aree più colpite dall’ondata di maltempo che ha flagellato il territorio lombardo negli ultimi giorni, è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il governatore, insieme al presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, e al sottosegretario alla presidenza Fabrizio Turba è in visita nei territori del lago di Como.

"Era doveroso – ha detto Fontana – esprimere di persona la vicinanza della Regione a tutta la popolazione. Che, soprattutto in queste zone, ha subìto ingenti danni". "Desidero ringraziare – ha proseguito – i vigili del fuoco. Nonché le forze dell’ordine e le polizie locali. E, soprattutto, i volontari della Protezione civile. Che non solo qui, ma in ogni zona della Lombardia flagellata dal maltempo, non si sono risparmiati un attimo per sostenere chi era in difficoltà. A tal proposito mi piace evidenziare come, guardandomi intorno, ho potuto constatare, ancora una volta, come anche i semplici cittadini, dal barista al pensionato, dallo studente al negoziante, siano scesi per strada con una pala o altri strumenti per tornare al più presto alla normalità".

Attilio Fontana: Farò tutto il possibile per aiutare a ripristinare normalità

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui social ha inoltre lasciato un messaggio alle popolazioni più colpite dal maltempo. "Sono a Blevio (Como), dove il Sindaco Alberto Trabucchi è al lavoro insieme alle donne e agli uomini della Protezione Civile per rimuovere fango, detriti e mettere in sicurezza le strade – ha scritto su Facebook – Ho ringraziato lui e tutti i cittadini che stanno dando una mano. Regione farà tutto il possibile per aiutarli a ripristinare la normalità".

Chiara Braga: attenzione di governo e protezione civile

"Quanto è avvenuto in questi giorni sul nostro lago di Como e in varie altre parti della provincia lariana ha colpito tutti e ha suscitato la massima attenzione da parte del governo". Lo ha dichiarato in una nota Chiara Braga, parlamentare del Pd. "Fin dalle prime ore ho interloquito con il dipartimento nazionale della Protezione Civile, con il prefetto e gli amministratori locali che ringrazio per il grande impegno anche nei momenti più drammatici dell’emergenza – ha aggiunto Braga – Il capo dipartimento della Protezione civile Curcio sarà in audizione in Commissione Ambiente già la prossima settimana, come richiesto dal Partito Democratico, sugli eventi che hanno colpito il nostro territorio e sui prossimi passaggi che porteranno alla dichiarazione dello stato di emergenza e all’attivazione delle immediate misure di sostegno e di ristoro ai territori colpiti". "Ora è importante che Regione Lombardia segnali al più presto gli importi per la richiesta dello stato di emergenza e finalizzati alla copertura delle spese per gli interventi urgenti e alla prima stima dei danni – ha concluso – quello che è avvenuto ci ricorda ancora una volta quanto sia importante agire sulla prevenzione e sulla messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, con la manutenzione degli argini, dei versanti boschivi, dei torrenti e corsi d’acqua minori".