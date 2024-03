video suggerito

Divampa incendio nella cucina di casa sua: uomo finisce in ospedale con gravissime ustioni Nella giornata di oggi, domenica 31 marzo, è divampato un incendio in un'abitazione a Como. Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni critiche: ha riportato ustioni sul 50 per cento del corpo.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, domenica 31 marzo, è divampato un incendio in una abitazione a Como. I vigili del fuoco, i medici e i paramedici del 118 e gli agenti della Questura sono intervenuti poco prima delle 13 in via per Torno.

Le fiamme sono divampate in cucina

All'interno hanno trovato una famiglia composta da quattro persone: tutti hanno riportato ferite. Il più grave è un uomo di 58 anni, che è stato immediatamente trasferito all'ospedale Niguarda di Milano.

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, il rogo è esploso nella cucina. Non è ancora chiaro cosa possa averlo fatto scatenare.

Dentro c'erano quattro persone. Una di loro, il 58enne, ha riportato ustioni sul 50 per cento del corpo. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati con ambulanze e automediche.

Il 58enne è ricoverato in gravissime condizioni

Considerata la gravità delle ferite, lo hanno trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati con un elicottero. Il 58enne è ricoverato in condizioni molto critiche. Oltre lui, ha riportato ferite anche la figlia di 22 anni: ha infatti bruciature sulle mani. Intossicate invece l'altra figlia e la moglie: le loro condizioni sono molto meno gravi.

Appena i pompieri hanno domato le fiamme, hanno svolto – insieme agli agenti – tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. In particolare modo a capire cosa possa aver fatto scatenare l'incendio. Nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.