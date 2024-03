Fa scoppiare l’incendio nel box di un condominio a Como: 18 persone intossicate, anche 4 bambini Una persona è stata arrestata perché ritenuta responsabile dell’incendio scoppiato nella notte ne box di un condominio a Como: il fumo ha subito invaso due piani dello stabile provocando l’intossicazione di 18 persone e 4 bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella notte in un condominio a Como, nel quartiere di Breccia. Qui in uno dei box è scoppiato un incendio scoppiato in modo doloso. Le fiamme in poco tempo hanno invaso l'intero palazzo provocando l'intossicazione di 18 persone, tra cui anche 4 bambini. Sul posto si sono precipitate 10 ambulanze. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

Tanta la preoccupazione dei condomini che quando si sono svegliati per il fumo hanno lanciato l'allarme. Quando le quattro squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia sono arrivati sul posto il fumo aveva già invaso due dei quattro piani dello stabile. Tra cui l'appartamento di un anziano costretto a letto e impossibilitato a muoversi. Fortunatamente è stato soccorso in tempo. Così come in pochi minuti è stato evacuato tutto il condominio. Le persone intossicate, in tutto 18, sono state prese in cura sul posto dai medici e paramedici intervenuti con ambulanze e automediche. Diverse persone sono state trasportate negli ospedali di Como, Cantù e Erba in codice giallo e verde. Ma nessuno si trova in gravi condizioni.

Ora i tecnici e le forze dell'odine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Come riporta La provincia di Como, si sarebbe trattato di un atto doloso. La polizia nella tarda mattinata di oggi sabato 23 marzo ha arrestato il responsabile. L’accusa è di incendio doloso ma tutti gli accertamenti sono ancora in corso.