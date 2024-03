Divampa un incendio in un palazzo, in 4 senza più casa: tra loro c’è anche una mamma con una neonata Incendio in provincia di Brescia: le fiamme sono partite da un appartamento di una palazzina di Malpega. Due abitazioni sono state dichiarate inagibili. Una famiglia è rimasta quindi senza casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 marzo, è divampato un incendio a Malpaga, una frazione di Calvisano, un comune che si trova nella provincia di Brescia. Il rogo ha interessato un condominio che è a pochi passi da Piazza Leonardo Da Vinci. Non sono ancora chiare le cause. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Due appartamenti sono stati dichiarati inagibili

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, nessuno avrebbe riportato ferite. Il problema è che però alcuni abitanti sono rimasti senza casa. Sono almeno due gli appartamenti che sono stati dichiarati inagibili. Quattro persone sono quindi senza abitazione. Tra loro c'è una famiglia con una neonata di pochi mesi.

È stata proprio lei a lanciare l'allarme intorno alle 17.30. Si è infatti resa conto del fumo che fuoriusciva da una casa vicina. Ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco e avvisato i condomini di quanto stava accadendo. Sia lei che la sua bimba sono scappate subito: i vigili del fuoco, quando sono arrivati, le hanno trovate fuori dal palazzo. I pompieri hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme.

L'incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito

È stato poi accertato che l'incendio è divampato da un appartamento al primo piano che è abitato da una sola persona, che in quel momento non era in casa. Probabilmente potrebbe essere stato causato da un corto circuito all'impianto elettrico. Gli accertamenti sono ancora in corso. Questa mattina, infatti, è stato effettuato un altro sopralluogo.