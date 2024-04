video suggerito

Scoppia un incendio in un magazzino, due persone restano intrappolate in casa: un uomo finisce in ospedale Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza sono intervenute per spegnere un incendio scoppiato in un magazzino di Bovisio Masciago. Due persone, bloccate al primo piano del palazzo, sono state tratte in salvo. Per un uomo è stato necessario il trasferimento in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

L'incendio a Bovisio Dugnano

Un magazzino è andato a fuoco nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 aprile, in via Silvio Pellico a Bovisio Masciago (in provincia di Monza e della Brianza). Le squadre del Comando dei vigili del fuoco, intervenute con due autopompe, un'autoscala, un carro soccorso e un'autobotte sono riuscite a estinguere l'incendio in un paio d'ore. Al primo piano dell'edificio, però, erano rimaste bloccate due persone poi tratte in salvo dai pompieri. Per un uomo di 84 anni è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Paderno Dugnano in codice giallo.

Non sono state ancora individuate le cause del rogo. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno e sul posto, in via Silvio Pellico, sono arrivate le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Il magazzino interessato dall'incendio si trova al piano terra di un edificio di due piani.

Mentre alcuni pompieri erano impegnati nello spegnimento delle fiamme, altri si sono occupati di trarre in salvo due persone che erano rimaste bloccate al primo piano della palazzina portandole in una zona sicura all'esterno. Per una di loro, un uomo di 84 anni, è stato necessario il trasporto all'ospedale di Paderno Dugnano in codice giallo.

L'intervento è durato in tutto all'incirca un paio d'ore. Insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno provveduto a chiudere via Pellico al traffico per agevolare il lavoro dei pompieri. Ora i militari sono al lavoro per individuare le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio.