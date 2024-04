video suggerito

Incendio in casa, grave il professore universitario Luca Michelini: il rogo è scoppiato in cucina L'incendio nella casa del professor Luca Michelini è divampato il giorno di Pasqua, intorno alle 13, mentre tutta la famiglia era riunita. È partito dalla cucina e nel giro di pochi istanti si è diffuso per gli altri locali dell'appartamento di Torno (Como)

L’incendio in casa è divampato il giorno di Pasqua, intorno alle 13, mentre tutta la famiglia era riunita. È partito dalla cucina e nel giro di pochi istanti si è diffuso per gli altri locali dell'appartamento. A riportare le conseguenze peggiori del rogo improvviso è stato Luca Michelini, 58 anni, professore universitario a Pisa e residente a Torno, alle porte di Como.

Michelini, comasco, è docente di Storia del pensiero economico nel dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Personaggio di spicco del mondo politico e culturale locale, ha riportato gravi ustioni sul 50 per cento del corpo. Ferita seriamente anche la figlia 22enne, mentre la moglie e l'altra figlia hanno avuto un principio di intossicazione per aver respirato il fumo. Sul posto oltre agli agenti della Polizia di Como sono arrivate due ambulanze.

Un medico rianimatore e un infermiere sono stati calati dall'eliambulanza con un verricello e sono riusciti a trasportare il docente in gravi condizioni: attualmente si trova ricoverato presso il reparto Grandi Ustionati dell'ospedale milanese. La moglie e le figlie di Michelini sono state invece trasportate all'ospedale Sant'Anna di Como.

Ancora da stabilire le cause che hanno dato origine all'incidente domestico. Secondo quanto emerso finora l'uomo avrebbe cercato di spegnere le fiamme, partite da tre differenti inneschi, mentre è stata esclusa, per il momento, l'origine elettrica o un cortocircuito: tra chi indaga si fa sempre più spazio l'ipotesi della dispersione di materiale infiammabile in tre diversi punti dell’abitazione, materiale che poi sarebbe entrato a contatto con un innesco e avrebbe causato così l'incendio.

L'abitazione, nel frattempo, è stata dichiarata completatamente inagibile.