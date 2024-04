video suggerito

Incendio in appartamento a Como: grave Luca Michelini, professore universitario a Pisa In seguito a un incendio divampato all'interno del suo appartamento a Como, Luca Michelini, docente all'Università di Siena, è ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

A cura di Enrico Tata

Il professore Luca Michelini, docente all'Università di Siena, è ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Stando a quanto si apprende, lo studioso è rimasto ferito in seguito a un incendio divampato ieri, domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, intorno alle 13 nel suo appartamento di via Torno a Como.

Stando a quanto si apprende, nell'incendio è rimasta ustionata anche la figlia di 22 anni. L'altra figlia e la moglie del professore sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in pronto soccorso in osservazione per un principio di intossicazione. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause del rogo.

Le condizioni di Michelini sono apparse fin da subito gravi. Il docente è stato stabilizzato sul posto dall'equipaggio di un'eliambulanza e poi è stato trasportato d'urgenza a Milano in elicottero. Le sue condizioni sono gravi e la sua prognosi resta riservata. Attualmente è ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

Nato a Como il 20 febbraio 1966, Michelini è sposato e ha quattro figli. È professore ordinario di Storia del pensiero economico presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. Nel corso della sua carriera accademica, Michelini ha insegnato Macroeconomia (Università dell’Insubria)Storia contemporanea (Università di Pisa)Storia del pensiero politico (Università di Pisa)Storia del pensiero economico (Università di Pisa). Le culture economiche dell’Italia repubblicana (Scuola Superiore di Catania). È un esperto del pensiero economico e politico di Karl Marx.