Anziana trovata morta in casa, grave il marito con una cancrena alla gamba: erano in stato di abbandono

Una donna anziana è stata trovata morta nel suo letto in provincia di Sondrio. Accanto a lei, c'era il marito con un'evidente cancrena alla gamba: era in un gravissimo stato di denutrizione. I carabinieri hanno avviato le indagini, che si concentrano soprattutto sul figlio che viveva con loro.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 12 aprile, una donna anziana è stata trovata morta nel suo letto in un appartamento all'Aprica, comune in provincia di Sondrio in Valtellina. Al suo fianco c'era il marito che aveva una evidente cancrena a una gamba. Sul caso sono state avviate le indagini.

L'uomo, infatti, è stato trovato in un gravissimo stato di denutrizione. La coppia, infatti, era abbandonata a se stessa. I vicini di casa, che avevano avvertito un forte odore, hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno bussato alla porta dell'abitazione per un controllo. A rispondere è stato il figlio dei due, un uomo di sessant'anni, che ha detto: "È tutto a posto in casa".

Il sessantenne, infatti, non voleva che le forze dell'ordine entrassero. I carabinieri hanno però insistito e, una volta dentro, hanno trovato i due anziani a letto. La donna – della quale al momento non si conosce l'identità – era morta da diversi giorni, forse anche settimane. Il coniuge era in gravissime condizioni ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo sono state avviate le indagini: a investigare è la procura di Sondrio diretta da Piero Basilone. I carabinieri, guidati dal colonnello Marco Piras, stanno facendo tutti gli approfondimenti del caso.

Al momento si concentrano sulla figura del figlio che viveva con la coppia e non ha mai dato alcun allarme. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori dettagli sull'intera vicenda.