Abbandona gli anziani genitori senza cibo né acqua: la madre muore, al padre va in cancrena una gamba Iscritto nel registro degli indagati il figlio della coppia di novantenni trovati in stato di abbandono nella loro casa ad Aprica. La madre era deceduta da un paio di settimana e il marito era costretto a viverle accanto con una gamba in cancrena.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Foto di repertorio

I carabinieri di Aprica, comune montano della provincia di Sondrio, hanno individuato il presunto responsabile del grave stato di abbandono in cui sono stati trovati due novantenni, all'interno della loro casa, nella giornata di venerdì 12 aprile. Secondo la ricostruzione di militari sarebbe stato il figlio a lasciarli per giorni senza acqua né cibo e per questo ora è iscritto nel registro degli indagati.

Abbandona i genitori senza acqua né cibo

Venerdì scorso i carabinieri della stazione di Aprica sono stati avvisati da alcuni vicini di casa della coppia di anziani che sentivano uno strano odore provenire dal loro appartamento. Così si sono recati in via Europa e hanno provato a citofonare. Gli ha risposto il figlio 61enne, che li ha tranquillizzanti sostenendo che fosse tutto apposto.

I militari sono comunque riusciti a farsi aprire per dare un'occhiata e sul letto hanno trovato la madre dell'uomo di 91 anni già deceduta da un paio di settimane, visto l'evidente stato di decomposizione del corpo, e il marito costretto a starle accanto in fin di vita con una gamba che già in cancrena.

Indagato il figlio di 61 anni

Le indagini si sono da subito concentrate sul figlio, in quanto gli inquirenti si sono convinti che il 61enne li avrebbe da tempo abbandonati sul letto senza dargli né cibo né acqua (motivo, fra gli altri, della gamba in cancrena). Così hanno chiamato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Sondrio.

La dottoressa Chiara Costagliola ha interrogato l'uomo presso la sede della compagnia dei carabinieri e, al termine del colloquio, ha deciso di iscriverlo nel registro degli indagati. Per ora i reati ipotizzati sono morte come conseguenza di altro reato, che in questo caso sarebbe l’abbandono di persona incapace, e occultamento di cadavere.

L'indagato è attualmente ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Sondrio, in quanto il sostituto procuratore ha ritenuto che possa avere disturbi mentali, visto l'atteggiamento che ha tenuto durante l'interrogatorio, oltre che ovviamente per il reato commesso.