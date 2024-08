Ruba una cassetta dell’elemosina in chiesa: dentro trova 5mila euro in monetine

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Probabilmente neanche il ladro (o i ladri, se sono più di uno) si aspettava un bottino così ingente, eppure quando ha aperto la cassetta delle elemosina e ha contato i soldi, molti dei quali in monetine, è arrivato alla cifra di cinquemila euro. Tanto avevano versato nel corso del tempo i parrocchiano della chiesa di Santa Maria Nascente a Casazza, in provincia di Bergamo, secondo don Manuel Belli. ora quei soldi sono finiti nelle mani di qualche malvivente.

Nella giornata di ieri il vicario parrocchiale ha denunciato ai carabinieri il furto della cassetta dell'elemosina nella chiesa del paesino della Bergamasca. Il sacerdote non è riuscito a ricostruire con esattezza il momento del ladrocinio, che potrebbe essere avvenuto fra domenica 25 e martedì 27 agosto. Il ladro dovrebbe infatti essere riuscito a entrare nella chiesa tramite una porta che, per errore, è stata lasciata aperta diversi giorni.

Don Manuel Belli però è sicuro di quanto ci fosse all'interno della cassetta: circa cinquemila euro, tutti rigorosamente in contanti e molti in monetine. Una cifra che sicuramente neanche il ladro si aspettava di trovare e che ora avrà difficoltà a utilizzare, soprattutto se è un malvivente della zona. Molto più difficile, però, la sua identificazione, visto che a Casazza non ci sono tante telecamere e nessuna riprende l'ingresso lasciato incustodito della chiesa.

Il denaro non era ovviamente assicurato e quindi quei soldi che i fedeli avevano donato affinché venissero destinati ai bisognosi ora sono finiti nella mani di qualche malvivente.