Come sta l'anziano abbandonato in casa dal figlio vicino al cadavere della moglie Si trova ora in ospedale e lotta tra la vita e la morte l'anziano trovato in casa dai carabinieri in gravissime condizioni di fianco al cadavere della moglie: sarebbe stato il figlio 60enne a lasciare i genitori sul letto senza acqua né cibo.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova ancora in gravissime condizioni l'anziano trovato dai carabinieri sul letto di casa con una gamba in cancrena e vicino al cadavere della moglie morta da qualche giorno. I carabinieri hanno indagato il figlio di 60 anni della coppia, che ora si trova nel reparto di psichiatria: sarebbe stato l'uomo a lasciare i genitori sul letto senza acqua né cibo. Quando i militari hanno fatto irruzione nella casa di Aprica, in provincia di Sondrio, la donna era morta da diversi giorni mentre il marito anziano era in condizioni gravissime. Si trova ora in ospedale e lotta tra la vita e la morte.

A dare l'allarme ai carabinieri è stata la vicina di casa che si è insospettiva del forte odore proveniente dalla casa dove da pochi anni viveva la coppia di anziani e loro figlio. Così la chiamata al 112: i carabinieri una volta sul posto hanno bussato alla porta, ha aperto il figlio 60enne che quando si è visto davanti i militari ha cercato di convincerli a non entrare in casa. Ma ovviamente senza riuscirci. Poi qui la scoperta dell'orrore.

La Procura di Sondrio ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziana donna: si tratta della 91enne Anna Maria Squarza Monticelli. La donna con il marito e il figlio si era trasferita nella località di montagna ai tempi del Covid senza mai più andarsene. Ora il figlio 60enne è iscritto nel registro degli indagati: i reati ipotizzati sono morte come conseguenza di altro reato, che in questo caso sarebbe l’abbandono di persona incapace, e occultamento di cadavere. Dopo essere stato interrogato dal pubblico ministero il 60enne è stato trasportato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Sondrio. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri.