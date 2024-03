Scoppia un incendio in una casa di via Palmi a Milano: una persona ricoverata d’urgenza Questa notte, nel quartiere Baggio, è scoppiato un incendio all’interno dell’abitazione. Una persona sarebbe stata ricoverata per intossicazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nella notte fra lunedì 11 e martedì 12 marzo un violento incendio è improvvisamente divampato in un appartamento di via Palmi a Milano: in poco tempo le fiamme si sono espanse in tutta l'abitazione, arrivando a intossicare la persona che ci viveva. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del fuoco e un'ambulanza che ha trasportato la persona coinvolta d'urgenza in ospedale. Ora si sta cercando di risalire alle cause dell'incendio.

Poco prima delle 5.30 di questa notte, nell'appartamento al terzo piano del civico 26 di via Palmi, nel quartiere di Baggio, è scoppiato un incendio e in poco tempo le fiamme si sono scatenate in tutta la casa. Secondo quanto riferito dai soccorritori, la persone che ci viveva sarebbe rimasto gravemente intossicato per aver respirato il fumo, anche se sarebbe riuscito a non ustionarsi.

Non appena sono intervenuti i Vigili del fuoco, prima ancora di riuscire a domare le fiamme, hanno tratto in salvo l'abitante e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario che intanto era sopraggiunto sul posto, inviato dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza. I volontari del 118 hanno subito trasferito il ferito nel più vicino ospedale disponibile.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno transennato l'intera area per metterla in sicurezza e hanno provveduto a spegnere l'incendio. Resta, però, da capire cosa possa aver dato vita alla fiamme e scatenato fiamme così alte, da poter avere conseguenze ben peggiori.