Ancora maltempo a Milano e in Lombardia: allerta meteo gialla per forti temporali Per la giornata di oggi, mercoledì 14 luglio, è stata diramata un’allerta meteo gialla per temporali forti: l’allerta interesserà sia il comune di Milano che altri territori lombardi. Durerà fino alle 20 di stasera. Domani sia in Lombardia e a Milano è previsto solo cielo nuvoloso, ma non saranno previste precipitazioni.

A cura di Redazione Meteo

Ancora maltempo a Milano e in Lombardia. La protezione civile regionale per la giornata di oggi, mercoledì 14 luglio, ha diramato un'allerta meteo gialla. Nel pomeriggio infatti potrebbero esserci temporali forti che interesseranno sia la provincia milanese, che altri capoluoghi. In particolare l'allerta interesserà: i Laghi e le Prealpi Varesine, il Lario e le Prealpi Occidentali, le Orobie Bergamasche, i Laghi e le Prealpi Orientali e il Nodo Idraulico di Milano. La misura partirà a mezzogiorno e terminerà alle 20 di stasera.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 15 luglio

Per la giornata di domani, giovedì 15 luglio, il tempo dovrebbe subire un miglioramento. Stando all'ultimo bollettino diramato da Arpa Lombardia, si prevede cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle Alpi. Seguiranno poi schiarite nelle aree occidentali. Deboli precipitazioni si avranno sulle montagne settentrionali e sulle Alpi e Prealpi orientali. Le temperature minime e massime saranno in rialzo: le prime andranno tra i 15 e i 19 gradi centigradi le seconde invece tra i 25 e i 29 gradi centigradi. In pianura invece potrebbero essere registrate delle ondate di calore che potrebbero causare dei disagi. Nel capoluogo meneghino si avrà cielo nuvoloso con temperature in leggero aumento: le minime saranno attorno ai 17 gradi centigradi mentre le massime attorno ai 28 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 16 luglio

Per la giornata di venerdì 16 luglio invece il cielo sarà nuvoloso con deboli precipitazioni solo su Alpi e Prealpi. Le temperature minime e massime saranno stazionarie: in pianura infatti si registreranno 17 gradi centigradi mentre le massime saranno attorno ai 28 gradi centigradi. Anche per venerdì potrebbero essere registrate ondate di calore che potrebbero portare a disagi.