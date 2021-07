Previsioni meteo Milano e Lombardia dal 26 luglio al 1 agosto: ancora pioggia e temporali La settimana che va da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto vedrà una prima parte di maltempo, con temporali alternati a schiarite su Milano e Lombardia, mentre a partire da giovedì e fino al weekend tornerà a splendere il sole, con temperature in aumento. Ecco le previsioni del meteo per le prossime ore.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Milano e in Lombardia da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto registrano una forte instabilità. Ad attenderci sarà infatti una settimana caratterizzata da un quadro meteorologico in fase di cambiamento, dopo l'ondata di maltempo che ha interessato la regione nella giornata di domenica. Come annunciano gli esperti del Il Meteo.it infatti "improvvise e minacciose celle temporalesche potranno provocare fenomeni davvero molto intensi accompagnati da forti colpi di vento e intense grandinate". La prima parte, da lunedì fino a mercoledì, vedrà ancora piogge e temporali imperversare su Milano e sulla Lombardia, mentre a partire da giovedì e fino al prossimo weekend, tornerà a splendere il sole con temperature in aumento.

Le previsioni del meteo a Milano e in Lombardia per domani, lunedì 26 luglio

Domani, lunedì 26 luglio, le previsioni del meteo a Milano registrano temporali alternati a schiarite. Nel dettaglio ci sarà pioggia alternata a schiarite durante la notte e al mattino, temporali nel corso del pomeriggio e alla sera. Le precipitazioni si alterneranno da deboli a moderate fino a cadere abbondanti in serata, mentre il vento soffierà debole. Le temperature, stabili, oscilleranno tra minime di 21 e massime di 29 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia della Lombardia, ovunque si alterneranno infatti temporali a schiarite.

Le previsioni del meteo per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto

Le previsioni del meteo a Milano e in Lombardia per il weekend di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto registrano bel tempo, con temperature in aumento che raggiungeranno massime di 33 gradi. Dopo la pausa all'estate, che ha subito una temporanea battuta d'arresto, già a partire da giovedì il sole tornerà a splendere sulla regione, e il quadro meteorologico si manterrà stabile nel corso del fine settimana. Per informazioni più dettagliate sarà necessario attendere i prossimi giorni.