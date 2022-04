Maltempo a Milano nel weekend: è allerta meteo gialla per forti temporali Per la giornata di domani, sabato 23 aprile, è prevista allerta meteo gialla a Milano per forti temporali. Durerà fino a domenica mattina.

A cura di Ilaria Quattrone

È allerta meteo gialla a Milano: il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha infatti diramato la misura per rischio idrogeologico. Questa partirà dalle ore 12 di domani, sabato 23 aprile, e fino alle 9 domenica 24 aprile. L'allerta è stata diramata per rischio temporali forti. Il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Allerta meteo gialla anche in altre zone della Lombardia

Per la giornata di domani sono infatti attese precipitazioni, anche se deboli, sulle aree pianeggianti di nord ovest della Lombardia. Piogge che potranno essere più intense sulla città di domani. In particolare modo nel tardo pomeriggio e poi in serata. L'allerta gialla è stata diramata anche per il territorio della Valchiavenna, dove ne è stata prevista una per vento forte, della Media e Bassa Valtellina, del Lario e Prealpi occidentali, delle Orobie Bergamasche della Valcamonica, dei Laghi e Prealpi Orientali della Pianura Centrale, dell'Alta Pianura Orientale e dell'Appennino Pavese.

Le previsioni meteo a Milano

Per quanto riguarda le previsioni meteo, oltre alla pioggia prevista per sabato e domenica, sarà previsto cielo nuvoloso anche per la giornata di lunedì 25 aprile. Le nuvole dureranno fino alla prossima settimana. Le temperature invece dovrebbero alzarsi proprio durante la Festa della Liberazione: le minime, nel capoluogo meneghino, si aggireranno attorno ai nove gradi centigradi mentre le massime toccheranno i venti gradi centigradi. Il tempo dovrebbe poi migliorare alla fine del mese quando tornerà a splendere il sole.