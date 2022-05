Allerta meteo gialla in Lombardia il 4 e 5 maggio per maltempo, previsti temporali in tutta la regione La Regione ha diramato un’allerta meteo gialla. In tutto il territorio sono previsti temporali dal pomeriggio del 4 maggio fino alla mezzanotte del 5.

A cura di Enrico Spaccini

Temporali su tutto il territorio regionale, in particolare sulla bassa pianura occidentale. Un'allerta meteo, diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Lombardia , che scatta dal tardo pomeriggio (alle ore 18) di oggi, mercoledì 4 maggio, e che durerà fino alla mezzanotte di domani.

Allerta meteo gialla in Lombardia per maltempo

Le maggiori probabilità di temporali e precipitazioni abbondanti soprattutto alle pianure nel pavese e nel basso lodigiano. La nota della Regione parla di possibili cumulate fino a 40-60 millimetri d'acqua. L'allarme meteo è di colore giallo: indica un rischio ordinario, ma che riguarda anche il nodo idraulico di Milano. Le condizioni di instabilità dureranno fino alle prime ore del 5 maggio, per poi allentarsi fino a fine giornata. La situazione sarà comunque monitorata dal Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile, che coordinerà eventuali interventi.

L'ultima allerta meteo in Lombardia

L'ultima allerta meteo, anche quella gialla, era stata diramata per il 30 aprile e il 1° maggio. Ci si aspettava che un vortice proveniente dal nord Europa interessasse la Lombardia portando piogge abbondanti e temporali. In quel caso, le aree più colpite sarebbero dovute essere quelle delle Prealpi e l'Alta Pianura. I meteorologi hanno dato la colpa per le previsioni sbagliate al riscaldamento solare "che comincia a essere molto forte" e alla presenza di aria fresca. Cosa che porta a un elevato contrasto termico e, perciò, "altissima variabilità". Al contrario delle previsioni, il 1° maggio milanese ha portato con sé temperature miti e un assaggio di estate. Il cielo non era limpido, certo, ma la pioggia è rimasta ben lontana.