Magenta, si tuffa nel canale Villoresi per un bagno notturno ma non riemerge: morto un 50enne Tragedia nella notte a Magenta, in provincia di Milano. Un uomo di 50 anni è morto annegato nelle acque del canale Villoresi. La vittima si è tuffata per farsi un bagno notturno, nonostante il divieto di balneazione, ma non è più riemersa. L’amico che era col 50enne ha dato l’allarme: il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un uomo è morto annegato nella notte tra ieri e oggi a Magenta, in provincia di Milano. Si tratta di un cinquantenne, le cui generalità non sono state comunicate, che ha pagato a carissimo prezzo il desiderio di farsi un bagno notturno. Ieri notte l'uomo, in compagnia di un amico, si è recato nella zona di via de Medici, in località Pontenuovo, e si è tuffato nelle acque del canale Villoresi. Dopo il tuffo non è però più riemerso. L'amico che era con lui ha subito dato l'allarme: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

A dare l'allarme è stato l'amico che era assieme alla vittima

La segnalazione al 112 è arrivata qualche minuto prima dell'una di notte. Sono iniziate le ricerche della persona dispersa, che si sono concluse poco dopo nella maniera più tragica possibile. Il corpo ormai senza vita del cinquantenne è stato infatti trovato nel tratto del canale vicino a via Novara, incastrato in un'ansa. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del corpo affidandolo poi al personale paramedico del 118, che ha potuto però solo constatarne il decesso per annegamento. Non si sa se l'uomo abbia accusato un malore quando è entrato in acqua o se sia stato sopraffatto dalla corrente e sia in seguito annegato. Fatto sta che ieri notte si è consumata l'ennesima tragedia nel Villoresi, dove come in altri canali in teoria sarebbe vietata la balneazione: i pericoli e le insidie, come purtroppo si è visto ieri, sono infatti tanti.