L’università Statale di Milano è stata occupata: “Pronti per lo sciopero generale”

Nella giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, dopo il corteo che ieri sera ha interessato la città di Milano con oltre cinquemila partecipanti, è stata occupata l'università Statale di Milano. Gli studenti vicino al movimento Cambiare Rotta hanno annunciato l'occupazione. Hanno quindi appeso uno striscione con scritto "Statale occupata. Blocchiamo tutto" e diffuso le foto e i video sui social e in particolare sul loro canale Instagram.

Gli studenti hanno dichiarato di essere pronti per lo sciopero generale, che è stato convocato per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre. L'azione arriva dopo che ieri sera Israele ha portato avanti operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. In un comunicato stampa, gli studenti hanno scritto che: "Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano".

Anche fuori dall'università Bicocca sono apparsi alcuni striscioni in segno di solidarietà alla Flotilla. Nel pomeriggio è stata convocata un'assemblea. Alla Statale è già in funzione da questa mattina.

C'è attesa anche per quanto accadrà oggi. Nel pomeriggio è infatti previsto un altro corteo che dovrebbe partire da piazzale Loreto. La mobilitazione non sta interessando solo la città di Milano, ma diverse città italiane. Da Roma a Napoli fino a Torino, in migliaia di persone sono scese pacificamente in strada per mostrare solidarietà al popolo palestinese e contro quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla.