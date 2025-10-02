Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre: orari garantiti Trenitalia, Trenord e motivazioni dello stop

Nuovo sciopero dei trasporti previsto per le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025. La mobilitazione durerà 24 ore e inizierà alle 21 di giovedì per poi terminare alle 21 di venerdì. Allo sciopero aderiscono Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, mentre Italo garantirà il viaggio.

A proclamare la mobilitazione è il sindacato autonomo intercategoriale Si-Cobas: i lavoratori incroceranno le braccia contro l'occupazione della Striscia di Gaza da parte di Israele. Il manifesto dello sciopero esplicita il sostengo ai palestinesi per la fine del genocidio.

Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento, InterCity, InterCity Notte, EuroCity ed EuroNight) è disponibile una lista di viaggi garantiti nelle ore dello sciopero, mentre per i treni regionali e locali sono assicurati i servizi minimi di trasporto dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Sciopero dei treni il 2 e 3 ottobre, le motivazioni dello stop di 24 ore

La mobilitazione arriva sulla scia dei grandi scioperi a sostegno del popolo palestinese partiti nel nostro Paese nell'ultimo periodo dopo gli appuntamenti del 19 e del 22 settembre. Lo scorso 26 settembre è toccato al comparto aereo. La mobilitazione del 2 e del 3 ottobre tocca "tutte le categorie pubbliche e private" e quindi non solo il comparto ferroviario, esclusi i settori interessati da astensioni già proclamate e dalle consultazioni elettorali di Valle d'Aosta, Marche e Calabria.

Orari dello sciopero dei treni il 2 e 3 ottobre: le fasce di garanzia

Anche in questo caso saranno garantite delle fasce orarie per il trasporto nelle 24 ore di sciopero dei treni previste per il 2 e il 3 ottobre. La fascia di garanzia per i treni regionali e locali è dalle 6 del mattino alle 9 e poi dalle 18 fino alle 21. Italo garantirà tutti i viaggi in quelle 24 ore, mentre Frecciarossa ha una lista di treni garantiti consultabile online.

L'elenco dei treni garantiti Trenitalia

Come precedentemente spiegato, c'è una lista di treni garantiti da Trenitalia per il 2 e il 3 ottobre. L'elenco nel dettaglio può essere trovato qui . Sarà riportato di seguito una breve lista dei principali treni previsti per le 24 ore di mobilitazione:

Treno EuroCity (EC) – MIL ANO CENTRALE-ZURIGO h. 9.10-12.27

h. 9.10-12.27 Treno EuroCity (EC) – ZURIGO-MILANO CENTRALE h. 19.33-22.50

h. 19.33-22.50 Treno EuroCity (EC) – VENEZIA SANTA LUCIA-ZURIGO h 15.18-21.27

h 15.18-21.27 Treno EuroCity (EC) – ZURIGO – VENEZIA SANTA LUCIA h 08.33-14.42

h 08.33-14.42 Treno EuroCity (EC) – GINEVRA-VENEZIA SANTA LUCIA h. 05.20-12.42

h. 05.20-12.42 Treno EuroCity (EC) – VENEZIA SANTA LUCIA – GINEVRA h. 16.18 – 00.05

h. 16.18 – 00.05 Treno EuroCity (EC) – MILANO CENTRALE-BASILEA h 07.10-11.35

h 07.10-11.35 Treno InterCity Notte (IN) – VIENNA-LA SPEZI A h 19.18-11.13

A h 19.18-11.13 Treno InterCity Notte (IN) – LA SPEZIA-VIENNA h.17.10-9.04

h.17.10-9.04 Treno InterCity Notte (IN) – ROMA TIBURTINA-VIENNA h 17.30-9.04

h 17.30-9.04 Treno Frecciarossa (FR) – GENOVA BRIGNOLE -TORINO PORTA NUOVA h 06.48-08.45

h 06.48-08.45 Treno Frecciarossa (FR) – VENTIMIGLIA-ROMA TERMINI h.06.37-14.33

h.06.37-14.33 Treno Frecciarossa (FR) – SALERNO – TORINO PORTA NUOVA h 06.39- 17.40

La lista dei treni garantiti Trenord il 2 e 3 ottobre

Ci saranno treni garantiti anche per Trenord in vista dello sciopero del 2 e del 3 ottobre. La lista completa è visibile a questo link, mentre qui di seguito riportiamo un piccolo elenco dei viaggi garantiti.

DOMODOSSOLA 6:07 MILANO PORTA GARIBALDI 8:20

ARONA 6:15 MILANO PORTA GARIBALDI 7:20

ARONA 6:53 MILANO PORTA GARIBALDI 8:01

DOMODOSSOLA 6:54 MILANO CENTRALE 8:35

DOMODOSSOLA 18:07 MILANO PORTA GARIBALDI 20:20

ARONA 18:15 MILANO PORTA GARIBALDI 19:20

DOMODOSSOLA 18:56 MILANO CENTRALE 20:35

MILANO PORTA GARIBALDI 6:10 DOMODOSSOLA 8:20

MILANO PORTA GARIBALDI 6:40 ARONA 7:45

MILANO CENTRALE 18:25 DOMODOSSOLA 20:04

MILANO PORTA GARIBALDI 10:40 ARONA 19:45

Italo non partecipa allo sciopero: treni garantiti il 2 e 3 ottobre

Diversa la posizione di Italo, i cui treni percorreranno regolarmente le tratte previste. La compagnia, infatti, non parteciperà allo sciopero e tutti i viaggi verranno regolarmente effettuati.

Venerdì 3 ottobre sciopero anche del settore scuola

Sciopereranno anche i lavoratori della scuola nella giornata di venerdì 3 ottobre. Il Ministero dell'Istruzione ha confermato che il comparto Scuola si fermerà per tutto il giorno. Lo mobilitazione è proclamata dal Sindacato Intercategoriale Cobas.