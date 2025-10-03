Corteo per Gaza di venerdì 3 ottobre a Milano: le metro restano aperte, occupata l’Università Statale

È pronta a fermarsi Milano per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale proclamato dai principali sindacati nazionali e di base (CGIL, USB, Cobas, Cub) per il settore pubblico e privato come forma di protesta per l'abbordaggio militare della Flotilla che trasportava aiuti umanitari per Gaza. Qui, oltre allo stop dei servizi (trasporti, scuola, sanità), è in programma un corteo con ritrovo dalle ore 9 in Porta Venezia e arrivo in piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico: qui il percorso della manifestazione indetta a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Disagi per il trasporto pubblico a Milano

Sono quindi previsti oggi disagi in tutta la città, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico. Il servizio di trasporto pubblico milanese (ATM) non garantirà infatti l'operatività di mezzi di superficie e metropolitane tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Secondo quanto comunicato dall'azienda, dopo le 8:45 a Milano restano in servizio tutte le linee metropolitane, ma manifestazioni e cortei stanno comunque influenzando il servizio di tram e bus: diverse linee sono deviate, i treni di M2 saltano la fermata di Lambrate. I treni della compagnia Trenord, così come quelli di altre compagnie nazionali, sono inoltre a rischio fino alle 20.59.

Occupata l'Università Statale

Anche le scuole e le università si sono mobilitate con assemblee, occupazioni, presidi e sospensioni delle lezioni. Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno bloccato gli ingressi principali della sede di Festa del Perdono. "Oggi è sciopero generale, dall'università raggiungiamo insieme il preconcentramento del corteo in Porta Venezia: al fianco dei lavoratori contro il genocidio, per la Palestina per rompere con Israele: BLOCCHIAMO TUTTO", hanno fatto sapere dal collettivo Cambiarerotta.