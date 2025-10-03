Sciopero generale a Milano del 3 ottobre, a rischio anche i mezzi Atm: gli orari e le fasce di garanzia

In occasione dello sciopero generale nazionale di oggi, venerdì 3 ottobre, Atm ha comunicato che le linee del trasporto pubblico milanese non sono garantite. La fascia di garanzia è prevista tra le 15 e le 18, ma le manifestazioni potrebbero avere ripercussioni per tutta la giornata.

I sindacati Cgil, Usb, Cub e Cobas hanno proclamato uno sciopero generale congiunto nazionale "in difesa di Flotilla per Gaza" per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre. È prevista la partecipazione solo a Milano di diverse decine di migliaia di persone, così come è stato per lo scorso 22 settembre. Per questo motivo, l'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha fatto sapere che le linee del trasporto pubblico (tram, autobus e metropolitana) non saranno garantite tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. La fascia di garanzia, dunque, è prevista tra le 15 e le 18.

Durante lo sciopero è previsto un corteo a sostegno del popolo palestinese che partirà dalle 9 a Porta Venezia e che raggiungerà piazza Leonardo da Vinci in zona Città Studi. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, ha dichiarato che le manifestazioni potranno avere conseguenze sulle linee, soprattutto quelle di superficie come tram e autobus, per tutta la giornata, a prescindere quindi dagli orari di garanzia. Eventuali aggiornamenti su linee modificate o corse cancellate saranno comunicate da Atm sul sito ufficiale e sul profilo X dell'azienda.

Già dalle 21 di ieri, giovedì 2 ottobre, e fino alle 21 di oggi sono a rischio anche i treni della compagnia Trenord. Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, le fasce di garanzia vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In queste ore viaggeranno i treni inseriti nella lista dei "Servizi minimi garantiti".