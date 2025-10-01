Global Sumud Flotilla, le notizie in diretta da Gaza: barche a circa 130 miglia dalla costa: “Avvicinati da imbarcazioni non identificate”

Le sedi universitarie di Palazzo Giusso (Università l’Orientale) e Porta di Massa (Università Federico II) sono state occupate dagli studenti del Collettivo Autorganizzato Universitario di Napoli e di Ecologia Politica Napoli, in sostegno della Global Sumud Flotilla. Gli studenti hanno spiegato: “Siamo l’equipaggio di terra, accorso in supporto dell’equipaggio di mare. Il nostro compito è mantenere alta l’attenzione sulla Palestina, organizzare azioni contro il sostegno occidentale a Israele e chiedere che la missione raggiunga le coste di Gaza in sicurezza”.

Il comunicato denuncia l’inerzia del governo e delle università italiane: “È vergognoso che il governo Meloni e i nostri atenei non si siano ancora espressi contro il genocidio del popolo palestinese, continuando legami economici, diplomatici e militari con Israele.Tutte le misure proposte per far deviare la flotta sono stratagemmi per depotenziare la missione e la mobilitazione popolare di solidarietà con la Palestina.”Gli studenti chiedono l’apertura immediata di corridoi umanitari verso Gaza, l’interruzione di collaborazioni con enti e università israeliane e un intervento della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per chiedere al governo italiano un embargo militare verso Israele fino alla fine dell’occupazione. “L’università deve essere luogo di sapere libero e di ricerca indipendente. Collaborare con istituzioni complici di genocidio significa tradire questa missione etica e civile”, conclude.