milano
video suggerito
video suggerito

Nuovo corteo a Milano per Gaza: “Pronti a bloccare tutto, la macchina del genocidio si ferma ora”

Gli attivisti Pro Palestina si sono ritrovati in piazzale Loreto a Milano per una nuova manifestazione a sostegno di Gaza e della missione della Global Sumud Flotilla.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Enrico Spaccini
9 CONDIVISIONI
Il corteo del 2 ottobre partito da piazzale Loreto a Milano (foto di Beatrice Barra – Fanpage.it)
Il corteo del 2 ottobre partito da piazzale Loreto a Milano (foto di Beatrice Barra – Fanpage.it)

Sono tornati in piazza anche oggi, giovedì 2 ottobre, gli attivisti Pro Palestina di Milano. Centinaia di persone si sono ritrovate in piazzale Loreto dove, intorno alle 17.45, hanno dato il via a un nuovo corteo. Diversi gli striscioni esibiti, come quello degli studenti universitari in solidarietà dei palestinesi e quello con lo slogan: "Blocchiamo tutto".

"La Global Sumud Fotilla è stata intercettata e ancora una volta abbiamo visto l'autorità sionista calpestare quel che resta del diritto internazionale con l'assenso delle nostre istituzioni", ha affermato al microfono una attivista ricordando l'abbordaggio delle navi della missione umanitaria che ieri sera sono state abbordate nelle scorse ore dalla marina militare israeliana: "Oltre 443 volontari sono stati sequestrati in acque internazionali. Chiediamo al ministro Tajani fino a che punto il diritto è importante, fino ai sequestri? Fino ai bombardamenti sui civili, sulle scuole e sugli ospedali?. Il popolo dimostra ancora una volta un senso di umanità per il quale non è disposto a fare compromessi o a scendere a patti".

Foto di Beatrice Barra – Fanpage.it
Foto di Beatrice Barra – Fanpage.it

"Chiediamo ai governi e alle istituzioni di intervenire, l'embargo militare totale contro lo stato genocida, l'interruzione dei rapporti commerciali, sanzioni immediate, l'apertura di un corridoio umanitario diretto e sicuro e il cessate il fuoco immediato", ha continuato l'attivista: "Siamo pronti a bloccare tutto. La macchina del genocidio si ferma ora".

Leggi anche
Manifestazione per Gaza: il percorso del corteo di Milano del 3 ottobre contro l'abbordaggio della Flotilla

Solo ieri sera circa 5mila persone hanno manifestato da piazza della Scala fino in piazza del Duomo passando per la stazione ferroviaria Cadorna per esprimere solidarietà alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Per domani, invece, i sindacati Cgil, Usb, Cub e Cobas hanno proclamato uno sciopero generale congiunto nazionale che riguarderà tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Il ritrovo è fissato per le ore 9 a Porta Venezia.

Articolo in aggiornamento

Attualità
Cronaca
9 CONDIVISIONI
Immagine
Nuovo corteo a Milano per Gaza: "Blocchiamo tutto, la macchina del genocidio si ferma ora"
"Non posso più prendere metro, treni o andare al bar perché ho protestato per Gaza": la 21enne col Daspo urbano
L'università Statale di Milano è stata occupata: "Pronti per lo sciopero generale"
In centinaia occupano i binari della stazione Cadorna a Milano: "Blocchiamo la città"
Il percorso del corteo di Milano del 3 ottobre contro l'abbordaggio della Flotilla
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views