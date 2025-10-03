Sciopero generale oggi per la Flotilla e Gaza, news in diretta: stop ai treni e cortei in tutta Italia, Israele libera 4 parlamentari italiani

Le notizie in tempo reale di oggi 3 ottobre sullo sciopero generale indetto da Cgil e Usb per la Flotilla e per Gaza contro l'abbordaggio delle imbarcazioni da parte di Israele. La mobilitazione durerà 24 ore: è iniziata alle 21 di giovedì e terminerà alle 21 di venerdì. Allo sciopero aderiscono Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, mentre Italo garantirà il viaggio. Stop anche ad aerei scuola, Autostrade, enti locali e centrali, autorità indipendenti e vigili del fuoco.
Notevoli disagi sono previsti per i cittadini, non solo per le diverse manifestazioni in programma in tutta Italia, che toccheranno anche le grandi città, in particolare Roma e Milano. A Roma risultano treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti, a Milano centrale ritardi fino cinque ore. Ma cortei sono previsti anche a Napoli, Torino e Firenze.
Intanto, il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. L'ambasciata inoltre schiera personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti. Circa 470 gli attivisti fermati da Israele, Ci sarebbero altre 45 barche partite ieri dalla Turchia e dirette alla Striscia di Gaza.
Legale della Flotilla: "Sono 473 gli arrestati trasferiti in carcere nel sud di Israele"
Loubna Yuma, legale di Adalah (il team giuridico che segue la Flotilla) ha confermato all'agenzia Efe che i membri degli equipaggi fermati da Israele in acque internazionali sono 473. Sarebbero stati trasferiti dalle autorità israeliane nel carcere di Saharonim, nel deserto del Negev, nel sud di Israele, nell'attesa delle procedure per l'espulsione.
La Marinette, ultima barca della Flotilla, abbordata dalla Marina israeliana
La nave Marinette, ultima imbarcazione della Flotilla che si stava avvicinando a Gaza, è stata abbordata dalla Marina israeliana. Le immagini dello streaming hanno mostrato in diretta l'avvicinamento di una nave militare e, poco dopo, l'equipaggio che abbandonava la barca. Prima che la diretta cadesse definitivamente, si sono visti anche dei soldati armati salire a bordo dell'imbarcazione.
Cgil: "Oggi oltre cento cortei in tutta Italia". Landini a Roma
La Cgil ha annunciato che oggi ci sono "oltre cento i cortei in programma in tutta Italia". A Roma l'arrivo sarà in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, e parteciperà anche il segretario generale Maurizio Landini. Quello alla Global Sumud Flotilla è "un attacco all'ordine costituzionale che impedisce un'azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio", ha dichiarato il sindacato.
C'è ancora una nave della Flotilla che naviga verso Gaza
Una barca della Global Sumud Flotilla, la Marinette, starebbe continuando la sua navigazione verso Gaza. Alle 6 di questa mattina – ora italiana – un feed video live mostrava l'equipaggio a bordo. Il tracker della Flotilla mostra che l'imbarcazione si trova a circa 40 miglia nautiche dalle acque di Gaza. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, ieri il capitano della nave ha spiegato che la barca aveva avuto problemi al motore ed era rimasta indietro. "Continueremo semplicemente nella direzione intrapresa", ha dichiarato. La Marinette batte bandiera polacca e a bordo ci sono sei persone. Il capitano, australiano, si è identificato come "Cameron". Il ministero degli Esteri israeliano l'ha già avvertita che bloccherà il suo tentativo di arrivare alla Striscia.
Salvini si lamenta dello sciopero e attacca Landini: "Miliardi di danni, paghi lui"
"Oggi solo sui treni rimarranno a piedi un milione di italiani" che "devono poter essere risarciti", ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Mattino 5. "Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo", ha aggiunto. Poi l'attacco al segretario generale della Cgil: "Lo organizza Landini? Lo paghi Landini". Il ministro ha anche detto che ha deciso di non precettare lo sciopero di oggi "per dare una chance, un segnale di dialogo in un momento delicato e provare ad abbassare i toni e chiedere il rispetto del lavoro. La Commissione ha detto che è illegittimo, io dico confido in voi, vediamo oggi se la fiducia verrà raccolta o se se ne fregano. Se la fiducia oggi non verrà raccolta, sapremo come intervenire".
A Milano cancellazioni e ritardi treni fino a cinque ore
Diversi treni cancellati e ritardi che vanno da 20 minuti fino a più di cinque ore: questa al momento è la situazione alla stazione di Milano Centrale. A Milano Garibaldi i ritardi vanno fino a 50 minuti, a Milano Rogoredo fino a poco meno di tre ore.
La polizia israeliana dice che gli attivisti della Flotilla fermati sono 470
La polizia israeliana ha fatto sapere che 470 attivisti arrestati dalla Marina israeliana a bordo della Flotilla sarebbero stati "processati" dalle forze dell'ordine in vista dell'espulsione. Gli attivisti avrebbero subito un "approfondito processo di ispezione" e poi sarebbero stati consegnati al Servizio carcerario israeliano per ulteriori accertamenti prima di essere espulsi.
L'ambasciatore italiano in Israele: "Tutti gli attivisti stanno bene, nessun maltrattamento"
"Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento", ha detto l'ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari. Il console italiano incontrerà tra poco i concittadini nella struttura di Ketziot. "Le autorità italiane si stanno adoperando per far rilasciare tutti gli altri italiani. I quattro parlamentari rilasciati sono già all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, partiranno per Roma Fiumicino alle 10" ora locale, quindi alle 9 italiane, ha spiegato l'ambasciatore.
Anche la nave Mikeno è stata intercettata da Israele
La nave Mikeno, l'imbarcazione della Global Sumud Flotilla che – stando ai sistemi di tracciamento disponibili online – era riuscita a entrare nelle acque territoriali palestinesi, è stata intercettata dalla Marina militare israeliana. A bordo c'era anche l'attivista brasiliano João Aguiar. Lo ha confermato la delegazione brasiliana della Freedom Flotilla con un post sui social: "Il governo sionista infrange ancora una volta tutte le leggi del diritto internazionale arrestando membri della missione umanitaria nonviolenta Global Sumud Flotilla. Chiediamo la presa di responsabilità per i crimini commessi, la rottura delle relazioni del governo brasiliano con israeliano e l'immediato rilascio dei nostri membri e di tutti gli attivisti imbarcati"
A Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti per sciopero
Treni cancellati e con ritardi fino a 80 minuti alla stazione Termini di Roma nel giorno dello sciopero generale indetto per solidarietà alla Global Sumud Flotilla. I monitor in stazione avvisano in passeggeri che fino alle ore 20.59 di oggi, i treni potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane, Italo e Trenord.
Landini: "Piazze saranno strapiene, bisognerebbe essere fieri"
"Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l'umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervistato a Radio Anch'io nel giorno dello sciopero generale.
Israele: "470 attivisti Flotilla presi in carico prima espulsione"
La polizia israeliana ha segnalato che 470 attivisti fermati dalla marina israeliana mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla, che tentava di spezzare il blocco navale israeliano sulla Striscia di Gaza, sono stati presi in carico dalle forze dell'ordine. Secondo quanto dichiarato, oltre 600 agenti di polizia, insieme a funzionari penitenziari e rappresentanti dell'immigrazione, sono stati dispiegati al porto di Ashdod per ricevere gli attivisti fermati. Gli attivisti, provenienti da 41 diverse imbarcazioni, sono stati sottoposti a un "accurato processo di ispezione", ha detto la polizia, aggiungendo che sono stati consegnati all'Autorità per la Popolazione e l'Immigrazione e al Servizio Carcerario Israeliano per ulteriori procedure in vista dell'espulsione.
Ministro israeliano Ben Gvir chiama gli attivisti della Flotilla "terroristi" in video online
"Questi sono i terroristi della flottiglia". In un video che circola online, si vede il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, chiamare ripetutamente "terroristi" gli attivisti della Global Sumud Flotilla mentre aspettano il loro trasferimento in una prigione israeliana. Si possono sentire gli attivisti cantare "Libera, libera la Palestina" in risposta alle dichiarazioni di Ben Gvir.
Blocco accesso a porto Livorno: stop al traffico commerciale
Traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e Tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti proPal che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamattina, con un presidio, le carreggiate del grande nodo viario di fronte al varco Zara di accesso al porto. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli compresi quelli di passeggeri ai traghetti. Proteste di camionisti e automobilisti ma in quella zona della città non si passa.
Sciopero generale, a Genova presidi e cortei
Sono diversi i concentramenti previsti a Genova per lo sciopero generale indetto per oggi dai sindacati Cgil, Usb e SiCobas contro la guerra a Gaza e a sostegno degli attivisti della Flotilla arrestati. L'Usb con il Calp si è data appuntamento alle 8 al varco portuale di via Albertazzi, mentre si vedranno in via Balbi alla stessa ora per dirigersi al varco gli studenti universitari che hanno occupato il rettorato. Con loro, sempre a Balbi, si sono dati appuntamento gli studenti di licei e scuole superiori del centro levante. Gli studenti delle scuole superiori del Ponente invece partiranno in corteo alle 8 da piazza Montano in direzione varco Albertazzi. La Cgil ha dato appuntamento alle 8 al terminal traghetti. Da lì in corteo si dirigeranno al varco Albertazzi, e a quel punto verrà deciso come organizzare la giornata di sciopero. La Cgil sembra intenzionata a fare un corteo la mattina, mentre altri puntano a tenere le piazze, magari con blocchi e manifestazioni da definire fino a metà giornata, per dar vita a un grande corteo probabilmente nel pomeriggio.
Sciopero oggi anche nel mondo della scuola: come funziona
Per il personale scolastico lo sciopero riguarda l'intera giornata. La Cgil precisa che "secondo l'accordo del 2 ottobre 2020, art. 2 comma 5, i dirigenti scolastici possono adottare misure organizzative per garantire il servizio. Tuttavia, se l'adesione annunciata rende impossibile l'erogazione del servizio, la scuola può essere chiusa".
Il percorso del corteo di Milano del 3 ottobre contro l’abbordaggio della Flotilla
Israele: "Qui 200 detenuti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza"
Il Servizio Penitenziario Israeliano (Ips) ha reso noto di aver finora accolto oltre 200 detenuti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. In una dichiarazione, l'Ips ha affermato che i detenuti sono stati trasferiti al carcere di Ktzi'ot, nel Negev, dove saranno sottoposti a un "procedimento legale da parte dell'Autorità per la Popolazione e l'Immigrazione".
Media: "Ancora una barca della Flotilla diretta verso Gaza"
L'esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l'assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti da decine di imbarcazioni, ma uno yacht continua a navigare verso l'enclave palestinese. Lo riportano alcuni media, tra cui Al Jazeera. La Marinette, battente bandiera polacca e con un equipaggio di sei persone, è l'ultima nave operativa rimasta della Global Sumud Flotilla, un tempo composta da 44 imbarcazioni. Parlando in videochiamata con gli organizzatori della flottiglia nella tarda serata di ieri, scrive Al Jazeera, il capitano australiano, che si è identificato solo come Cameron, ha spiegato che l'imbarcazione aveva avuto problemi al motore e quindi era rimasta indietro rispetto al gruppo. Ora la nave sta "navigando a tutta velocità" verso Gaza. "Abbiamo a bordo un gruppo di turchi molto tenaci… io e una signora dell'Oman, e continueremo nella stessa direzione", ha detto. Un video dello yacht, attivo alle 4:00 Gmt (6.00 in Italia), mostra l'equipaggio al timone della nave mentre il sole sorge alle loro spalle. Il geolocalizzatore mostrava la nave situata a circa 43 miglia nautiche (circa 80 km) dalle acque territoriali di Gaza. Il ministero degli Affari Esteri israeliano aveva precedentemente avvertito la Marinette che il suo era un "tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco sarà impedito".
I parlamentari a bordo della Flotilla sono stati liberati: torneranno oggi in Italia
Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto piu' contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono già stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 delle 10 ora locale. L'ambasciata inoltre schiera personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti.
I disagi più importanti per lo sciopero generale di oggi, 3 ottobre, sono attesi per il settore dei trasporti e in particolare dei treni. Per il personale delle attività Ferroviarie, lo sciopero è iniziato dalle ore 21 di ieri e terminerà alle ore 21 di oggi. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza e alta Velocità è disponibile una lista di viaggi garantiti di Trenitalia nelle ore dello sciopero, mentre per i treni regionali e locali sono assicurati i servizi minimi di trasporto dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 nelle fasce garantite.