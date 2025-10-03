Sciopero generale oggi per la Flotilla e Gaza, news in diretta: stop ai treni e cortei in tutta Italia, Israele libera 4 parlamentari italiani

Le notizie in tempo reale di oggi 3 ottobre sullo sciopero generale indetto da Cgil e Usb per la Flotilla e per Gaza contro l'abbordaggio delle imbarcazioni da parte di Israele. La mobilitazione durerà 24 ore: è iniziata alle 21 di giovedì e terminerà alle 21 di venerdì. Allo sciopero aderiscono Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, mentre Italo garantirà il viaggio. Stop anche ad aerei scuola, Autostrade, enti locali e centrali, autorità indipendenti e vigili del fuoco.

Notevoli disagi sono previsti per i cittadini, non solo per le diverse manifestazioni in programma in tutta Italia, che toccheranno anche le grandi città, in particolare Roma e Milano. A Roma risultano treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti, a Milano centrale ritardi fino cinque ore. Ma cortei sono previsti anche a Napoli, Torino e Firenze.

Intanto, il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. L'ambasciata inoltre schiera personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti. Circa 470 gli attivisti fermati da Israele, Ci sarebbero altre 45 barche partite ieri dalla Turchia e dirette alla Striscia di Gaza.