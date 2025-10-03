milano
Sciopero per Gaza, il video dei manifestanti che cantano “Bella Ciao” durante il lancio di fumogeni a Milano

Oggi, venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale per Gaza è stato organizzato un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla che ha bloccato la tangenziale est di Milano. Il video dei manifestanti che cantano “Bella ciao” durante il lancio di fumogeni.
A cura di Giulia Ghirardi
Centinaia di persone con le braccia protese verso il cielo che camminano sulle note del canto popolare dedicato ai partigiani della resistenza italiana. Davanti a loro il blocco: tre camionette della polizia e diversi agenti in tenuta antisommossa. Sullo sfondo, il lancio di fumogeni sulla folla. È questo lo scenario che si delinea nel video girato da Fanpage.it tra le corsie della tangenziale est di Milano che dalle prime ore di questo pomeriggio è stata bloccata dal corteo per la Palestina per chiedere lo stop al genocidio che si sta consumando a Gaza e ribadire il sostegno alla Global Sumud Flotilla e a tutti coloro che nelle ultime ore sono stati bloccati illegalmente da Israele.

Sciopero per Gaza a Milano

Questa mattina, venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale proclamato dai principali sindacati nazionali e di base (CGIL, USB, Cobas, Cub), è stato organizzato un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla. Stando alle stime della CGIL sarebbero 100mila le persone (30mila per la Questura) che hanno bloccato la città al grido di: "Milano sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare". E non sono soli, perché secondo la Cgil sarebbero più di 2 milioni le persone scese in piazza in oltre 100 città italiane.

Dopo il ritrovo alle ore 9:00 in Porta Venezia, il corteo si è diviso all'altezza di Piola. La parte guidata dalla Cgil si è diretta verso piazza Leonardo da Vinci, mentre quella composta dai rappresentanti di Usb, dei centri sociali e i giovani palestinesi ha scelto un percorso diverso, lungo via Teodosio, prima in direzione stazione di Lambrate, poi verso la tangenziale est di Milano dove i manifestanti hanno fatto irruzione intorno alle ore 13:30. "Avevamo detto che avremmo bloccato questa città. È la volontà del popolo, non ci fermeremo fino a che la Palestina non sarà libera, fino a che non finirà il genocidio. Dobbiamo continuare a lottare", hanno dichiarato i portavoce del Global Movement to Gaza Italia e Usb.

Tensioni in tangenziale tra manifestanti e polizia

Intorno alle ore 15:00 sono iniziate le prime tensioni tra i manifestanti e la polizia tra le corsie della tangenziale est di Milano. Un gruppo di giovani si è avvicinato con volto coperto agli agenti che, per tenerli lontani, hanno gettato alcuni fumogeni sulla folla. I manifestanti, a loro volta, hanno risposto lanciando pietre, bottiglie di vetro e altri oggetti. Alcuni partecipanti al corteo hanno quindi provato a calmare la situazione gridando: "È una manifestazione pacifica". A quel punto, come si può osservare dal video girato da Fanpage.it, i manifestanti avrebbero alzato le mani al cielo in segno di pace cantando "Bella ciao".

