Manifestazioni Flotilla Napoli, oggi alle 18 in piazza Mercato: “Blocchiamo tutto”

La manifestazione di ieri in piazza Mancini /corso Umberto

Si preannuncia una nuova giornata di manifestazioni, quella odierna, giovedì 2 ottobre, in tutta Italia, per protestare contro l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, la flotta di navi civili in missione umanitaria, abbordata ieri dai militari dello stato di Israele a circa 50 miglia dalla Striscia di Gaza, in acque internazionali: gli attivisti a bordo delle navi sono stati fermati da Israele e, nei prossimi giorni, dovrebbero essere rimpatriati. Ci sono al momento – ha riferito in tal senso la Farnesina – 22 italiani; nella Flottilla è presente anche il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi.

Napoli è stata una delle prime metropoli italiane a mobilitarsi ieri sera subito dopo la notizia dell'abbordaggio imminente. È stata convocata una manifestazione per il pomeriggio di oggi 2 ottobre, che inizierà piazza Mercato intorno alle ore 18. Non si sa, al momento, se si tratterà di un presidio o di un corteo.

La Rete Napoli per la Palestina convoca la mobilitazione con queste motivazioni: «Hanno bloccato la Sumud Flotilla per continuare il genocidio del popolo palestinese con la complicità e la vigliaccheria di governi come i nostri, che hanno assistito inermi ad un atto di pirateria di Israele che ha rapito tantissimi cittadini e cittadine fuori dalle sue acque territoriali (perché le acque di Gaza, per tutti i trattati e per il diritto internazionale, non sono di Israele) assaltando un convoglio umanitario puro questo in violazione di ogni norma internazionale. Se i governi sono complici e sudditi noi non lo saremo».

Ieri occupati i binari della Stazione Centrale di Napoli

Stazione Centrale di Napoli, l’occupazione dei binari ieri 1 ottobre

Già questa mattina, però, in città sono nate alcune manifestazioni spontanee. Al Vomero, ad esempio, gli studenti del Liceo Pansini stanno sfilando per le strade del quartiere collinare, mentre ieri, mercoledì 1° ottobre, i collettivi studenteschi napoletani hanno occupato le sedi universitarie di Porta di Massa della Federico II e quella di Palazzo Giusso de L'Orientale. Nel tardo pomeriggio, poi, quando sono iniziate ad arrivare le prime notizie dell'abbordaggio della Flotilla, attivisti, studenti e cittadini hanno occupato i binari della Stazione Centrale di Napoli.