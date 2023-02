Le ricevitorie milanesi dove sono stati comprati i biglietti vincenti del SuperEnalotto Sono 4 le ricevitorie milanesi dove sono stati acquistati alcuni dei 90 biglietti vincenti del SuperEnalotto più alto di sempre. In tutto in Lombardia ne sono stati venduti 7.

A cura di Enrico Spaccini

Anche Milano partecipa alla festa per la vittoria del jackpot del SuperEnalotto più alto di sempre. Con i suoi 371.133.424,51 euro messi in palio, ha battuto ogni record non solo nella storia del gioco stesso, ma anche di tutte le lotterie mondiali. È stato, infatti, spodestato l'ultimo re dei jackpot, ovvero i 209 milioni di euro vinto a Lodi nel 2019. Sono ben 90 i giocatori che dovranno dividersi il montepremi e quattro di questi hanno giocato i sei numeri vincenti (1 – 38 – 47 – 52 – 56 – 66 – Jolly 72 – Superstar 23) nel territorio Milanese.

Le ricevitorie di Milano dove sono stati acquistati i biglietti vincenti

La vincita è stata realizzata tramite la Bacheca dei sistemi Sisal e proprio in una ricevitoria del portale dedicato alle scommesse sono stati giocati i 5 euro che hanno portato alla vittoria. Si tratta del locale al civico 6 di via Ugo Bassi, in zona Isola, dove uno dei 90 fortunati di tutta Italia si porterà a casa la propria fetta del montepremi, che equivale a 4.123.704,71 euro.

Per trovare le altre ricevitorie fortunate, bisogna spostarsi più a sud, verso il centro di Milano. A poche centinaia di metri dal Duomo, infatti, c'è la tabaccheria Domm di via Dogana che ha venduto un altro dei biglietti vincenti. Cosa che è avvenuta anche in zona San Siro, al Bar Tabacchi Stadio di via Novara 123.

L'ultimo locale fortunato si trova, al contrario degli altri tre, fuori dai confini cittadini. È a Pioltello, infatti, nell'hinterland milanese che ha sede la tabaccheria Francesca, in via Cimabue. In totale, in Lombardia sono stati venduti 7 dei 90 biglietti vincenti, la metà rispetto alla Campania.