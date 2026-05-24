Il video dell’incendio che ha distrutto un centro di autodemolizione a Settimo Milanese

È scoppiato un violento incendio all’interno dell’autodemolitore Autodemolizioni e Adige srl a Settimo Milanese (Milano). Nel rogo sono state distrutte diverse auto, ma non si registrano feriti.

Le immagini dell’incendio nell’Autodemolizioni e Adige srl

È scoppiato un violento incendio nel corso di questa notte, domenica 24 maggio, all'interno di un autodemolitore, l'Autodemolizioni e Adige srl, nel comune di Settimo Milanese, a pochi chilometri da Milano. Nel rogo sono state distrutte diverse auto che erano custodite nel capannone, ma non si registrano feriti.

L'incendio nell'autodemolitore a Settimo Milanese

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l'incendio sarebbe divampato intorno alle ore 2:00 di questa notte nell'autodemolitore Autodemolizioni e Adige srl situato in via Keplero a Settimo Milanese: le fiamme non hanno risparmiato i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti.

Una volta ricevuto l'allarme, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno lavorato incessantemente per tutta la notte fino alle 6:30 di questa mattina in uno scenario che hanno definito "complesso e difficile da gestire" a causa della presenza di focolai sia all'interno che all'esterno dell'autodemolitore. In questo momento sul posto ci sarebbero ancora una decina di mezzi impegnati nell'opera di bonifica e di verifica della stabilità della struttura.

Non si registrano persone coinvolte poiché al momento dello scoppio dei focolai di incendio l'azienda era chiusa. È difficile, per ora, stabilire le cause finché i soccorritori non termineranno tutte le attività. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti di rito, necessari a ricostruire l'origine del rogo.