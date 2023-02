Dove è stato centrato il 6 al Superenalotto: l’elenco dei vincitori città per città Dove sono state vendute le quote vincenti del 6 al Superenalotto da 371 milioni centrato ieri sera: 90 i vincitori, ciascuno con una scheda costata 5 euro presa tramite bacheca dei sistemi, vincono circa 4 milioni a testa.

Nell’estrazione di ieri sera, giovedì 16 febbraio, è stato centrato il 6 al Superenalotto che mancava ormai da quasi due anni. I 371 milioni di euro del jackpot, come ormai è noto, non sono andati a una sola persona: i fortunati vincitori sono infatti 90, tutti quelli che avevano acquistato una scheda da 5 euro presa tramite bacheca dei sistemi intascano circa 4 milioni a testa.

Per questo motivo, non esiste una unica città fortunata: le schede vincitrici sono state acquistate in ricevitorie da Nord a Sud della penisola.

Le quote vincenti del 6 del Superenalotto in 16 regioni: la mappa dei fortunati

Nei dettagli, le schede fortunate sono state acquistate in 16 regioni: sono Piemonte (4), Lombardia (7), Veneto (2), Friuli Venezia Giulia (9), Trentino Alto Adige (1), Liguria (4), Emilia Romagna (5), Toscana (3), Umbria (1), Marche (6), Abruzzo (2), Lazio (7), Campania (14 quote per 56 milioni di euro, la regione più premiata dal 6 del Superenalotto), Puglia (7), Calabria (9) e Sicilia (9).

I capoluoghi di provincia vincitori sono: Torino, Milano, Bolzano, Trieste, La Spezia, Genova, Grosseto, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro, Ragusa, Messina e Palermo.

Dove sono state comprate le quote vincenti: tutte le città

6 – Bar Paradiso di Stelle – via Appia 197 199 – Atripalda (Av)

5 – Bar alla terrazza – via Pordenone 45 – Codroipo (Ud)

5 – Dolce forno -via Mainini snc – Montecassiano (Mc)

3 – Edicola – piazza Cavour angolo – via dei Mille snc – La Spezia

3 – Bar Bevuto di Catalano Carmelino – via Bevuto 16 – Termini Imerese (Pa)

3 – Tabacchi nuvoli – piazza Kennedy 14 18 – Palestrina (Rm)

2 – Fumi e profumi – viale Friuli 5 – Cormons (Go)

2 – Tabacchi Benedetto – via Colombo 201 – Crotone

2 – Primus Cafe – corso Italia 49 – Sant’Antimo (Na)

2 – Bar pasticceria dolci sfoglie – via dei pini 56 – Casal Velino (Sa)

2 – Tabacchi Castaldo – via oberdan 69 71 – Afragola (Na)

1 – Tabaccheria arcobaleno – via del lagaccio 66 – Genova

1 – Tabacchi stadio – via Novara 123 – Milano

1 – Sisal entertainment spa – via Ugo Bassi 6 – Milano

1 – Café central – statale 31 alessandria 165 – Casale Monferrato (Al)

1 – Edicola cartoleria – via Torino 38 – Carema (To)

1 – Tabaccheria Lanteri Claudio – piazza Mattirolo 15 c – Torino

1 – Bar h – via sospello 146 – Torino

1 – Tabaccheria Francesca – via Cimabue 2 b – Pioltello (Mi)

1 – Tabaccheria del domm – via dogana 1 – Milano (mi)

1 – Edicola tabacchi – via Alcide De Gasperi 22 a – Rovetta (bg)

1 – Bar edicola stazione Largo Matteotti 2 3 – Toscolano-maderno (Bs)

1 – Bar tabacchi ca’ rossa – via 5 giornate 1716 – Caronno Pertusella (Va)

1 – Tabaccheria via Roma 47 – Villafranca Padovana (Pd)

1 – Casonato Diego – via dei Mille 318 a – Rovigo (Ro)

1 – Alba chiara via oriani 8 a – Trieste (Ts)

1 – Tabaccheria Corbo Bressani Mara – piazza Aldo Moro 5 – Attimis (Ud)

1 – Edicola Giacomi – via Diaz 63 – Bolzano (Bz)

1 – Fable s.r.l. – via Demetrio Tripepi 124 – Reggio di Calabria (Rc)

1 – Tabacchi n 16 – via po’ 31 d – Cattolica (Rn)

1 – Tabaccheria Gualandi Marcello – via gordini 24 2 – Valsamoggia (Bo)

1 – Bernardi Sara – via Monari 14 – Vergato (Bo).

La sestina vincente e il prossimo jackpot del Superenalotto

Questa è la sestina vincente dell'estrazione del 16 febbraio: 1, 38,47, 52, 56, 66. Jolly 72 – SuperStar 23. Quella di giovedì sera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. L'appuntamento per la prossima estrazione è domani, sabato 18 febbraio, col jackpot che riparte da oltre 54 milioni di euro.