Ad Atripalda il bar dei record: vendute 6 quote del sistema del jackpot da 370 milioni di euro In un bar tabaccheria di Atripalda (Avellino) vendute 6 quote del sistema che ha portato al jackpot da 370milioni di euro; in Campania 14 vincitori.

A cura di Nico Falco

Tra i cittadini di Atripalda, poco più di 10mila abitanti in provincia di Avellino, potrebbero esserci ben 6 dei nuovi milionari che si sono aggiudicati il jackpot da 370 milioni del Superenalotto: sono tante, infatti, le quote del sistema (90 in totale) vendute nel bar "Paradiso di Stelle", al centro del paese. L’ultimo "6" al Superenalotto risale al 22 maggio 2021, quasi due anni fa. La sestina vincente centrata oggi è stata realizzata sulla Bacheca dei Sistemi. In Campania sono 14 le quote vendute, ognuna da 5 euro, che oggi valgono poco più di 4 milioni di euro ciascuna.

Ad Atripalda vendute 6 quote del sistema

Che ad acquistare le quote ad Atripalda sia stato un singolo giocatore, o magari un gruppo di amici, non è dato saperlo, così come probabilmente non si saprà mai se si tratta di un cittadino del posto o di uno dei tanti passanti arrivati dai comuni vicini. Il bar tabaccheria è però senza dubbio il più "fortunato": in quella rivendita sono state vendute ben 6 delle quote acquistate in Campania; le altre 8 sono state vendute in provincia di Napoli (Sant'Antimo, Piano di Sorrento, Afragola, Casoria) e due di queste a Casal Velino, nel Salernitano.

Jackpot da 370 milioni, le 90 quote vendute in Italia

La Campania, secondo i dati forniti dall'agenzia Agimeg, è stata la regione più fortunata, con 14 quote acquistate; seguono Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Calabria (9 quote); Marche, Lazio, Lombardia, Puglia (7 quote); Liguria, Piemonte, Emilia Romagna (4 quote); Toscana (3 quote); Veneto e Abruzzo (2 quote); Trentino Alto Adige e Umbria (1 quota). Nessuna vincita in Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.