Trovano borsello con 2mila euro, proprietari del bar vanno dai carabinieri: “Dimenticato da turisti”

Immagine di repertorio

Lieto fine per una coppia di turisti tedeschi che nel Sannio avevano smarrito il borsello con all'interno documenti e denaro contante all'interno di un bar di Paduli. I proprietari lo hanno infatti ritrovato e consegnato ai carabinieri, che si sono adoperati per la riconsegna. Lo ha raccontato a Fanpage.it uno dei proprietari del bar "Angelica", che si trova lungo la Strada Statale 90 bis che va da Benevento a Foggia. La coppia viaggiava in camper e si era fermata presso la loro attività, poi al momento della ripartenza non si sono accorti di aver dimenticato il borsello al bar.

I proprietari, notando il borsello, hanno così scoperto il tutto. Avvisati i carabinieri di Paduli, i militari dell'Arma sono risaliti ai proprietari attraverso i documenti all'interno dei portafogli, che contenevano duemila euro in contanti. E così, per i turisti tedeschi è arrivato il lieto fine. Oltre che al danno economico, infatti, per i turisti il recupero dei documenti è spesso fondamentale quando si trovano all'estero: pur facendo parte, come nel caso dei tedeschi, dello spazio Schengen dell'Unione Europea, senza documenti è praticamente impossibile tornare a casa in aereo o con mezzi di trasporto simili. Senza contare che, nel caso specifico, senza documenti né patente, sarebbe bastato un qualunque posto di blocco a far scattare multe salatissime e controlli approfonditi in caserma. E rifare i documenti all'estero, anche per gli europei su suolo europeo, non è sempre semplicissimo: bisogna infatti contattare il proprio consolato o ambasciata e procedere ad una lunga trafila di carte e marche da bollo. Ma fortunatamente, almeno in questo caso, non ce ne sarà bisogno.