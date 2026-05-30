Arrestato in classe maestro di terza elementate per abusi su due bimbi in una scuola del Milanese
Un maestro di terza elementare, di circa 30 anni, in servizio in una scuola pubblica nel Milanese, è stato arrestato nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, in flagranza di reato per abusi su due bimbi a cui faceva lezione.
Ad intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di una inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori.
Oltre alle molestie sui due piccoli alunni per cui ieri è finito in carcere, al momento si sospetta che il docente abbia molestato anche altri 4 bambini. Pertanto le indagini non si fermano e proseguono fino a fare piena luce su quanto accaduto. Non si conoscono ancora le circostanze e le modalità con cui il maestro abbia agito né se ci fosse qualcuno tra i colleghi che lo abbia coperto fino ad ora.
Si sa però che le indagini dei carabinieri sono partire dopo le numerosissime segnalazioni ricevute nella caserma del comune dell'hinterland di Milano. Gli accertamenti sono in corso e riguardano abusi recentissimi.