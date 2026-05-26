Bacia due alunne di 14 e 15 anni, ex professore di Monza condannato a 2 anni di carcere per violenza sessuale

Un ex professore di Monza è stato condannato a due anni di reclusione in carcere per violenza sessuale nei confronti di due studentesse di 14 e 15 anni. Secondo il Tribunale, il professore avrebbe approcciato e baciato le giovani.

Aula di un liceo (immagine di repertorio)

Un ex professore dei licei Nanni Valentini e Carlo Porta di Monza è stato condannato a due anni di reclusione in carcere con il rito abbreviato per violenza sessuale nei confronti di due studentesse di 14 e 15 anni. Secondo il Tribunale, il professore avrebbe dato troppa confidenza ed eccessiva intimità alle giovani.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti nel corso delle indagini, gli episodi contestati all'ex insegnante risalirebbero agli anni 2023 e 2024. Nel primo caso, il 51enne ricopriva l'incarico di insegnante di sostegno per una alunna con difficoltà psichiche ed emotive. Tuttavia, al posto di prendersi cura della giovane l'uomo l'aveva più volte baciata e abbracciata durante un'uscita di gruppo della classe. Nel secondo caso, quando ricopriva il ruolo di insegnante di arti figurative, l'uomo aveva invece tentato di approcciare fisicamente all'interno dell'istituto una ragazza iscritta al secondo anno di liceo.

Dopo aver ricevuto segnalazione dell'accaduto, sul caso sono state avviate alcune indagini. Entrambe le ragazze si sono poi costituite parti civili nel procedimento e hanno ottenuto un risarcimento con una provvisionale, rispettivamente di 10mila e 5mila euro, mentre l'imputato, difeso dall’avvocato Enrico Massaroli, ha ottenuto il minimo della pena e il beneficio della sospensione condizionale della pena.

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Oltre a ciò, il cinquantunenne è stato interdetto dall'esercizio della professione di insegnante e dovrà obbligatoriamente intraprendere un percorso terapeutico per uomini maltrattanti.