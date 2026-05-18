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Studente tira un pugno in faccia a un professore all’Isis Bernocchi di Legnano: docente ricoverato in ospedale

I sanitari, dopo aver prestato le prime cure del caso all’insegnante, lo hanno poi trasportato in codice giallo nell’ospedale di Legnano. Le sue condizioni, fortunatamente, non risulterebbero gravi.
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A cura di Francesca Caporello
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(foto Google Maps)
(foto Google Maps)

Uno studente delle superiori ha tirato un pugno in faccia a un professore di 60 anni. Secondo quanto si apprende, l'aggressione si è verificata nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, intorno alle 10 nel distaccamento Medea, succursale dell'Isis Bernocchi, in via Paganini a Legnano (Milano).

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Su richiesta di Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) sono giunte un'automedica e un'ambulanza del 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure del caso all'insegnante, lo hanno poi trasportato in codice giallo nell'ospedale di Legnano. Le sue condizioni, fortunatamente, non risulterebbero gravi. 

Presente anche la preside dell'istituto, Elena Maria D’Ambrosio, e una pattuglia di agenti della Polizia di Stato al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Ancora da chiarire effettivamente cosa sia successo e la causa del gesto. Intanto sono stati convocati anche i genitori dello studente che avrebbe sganciato il pugno.

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