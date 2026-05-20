Violenta una donna nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano a Milano: arrestato 26enne

Un ragazzo di 26 anni ha aggredito sessualmente una donna alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano. Il giovane è stato arrestato grazie all’intervento dell’autista di un bus.

Stazione degli autobus di Lampugnano a Milano – Immagine di repertorio

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, gli agenti della polizia locale che erano in turno alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano hanno arrestato un ragazzo di 26 anni mentre era in corso l'aggressione sessuale di una donna.

Secondo quanto ricostruito, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 14:00 di ieri quando l'autista di un bus che aveva appena parcheggiato il veicolo ha richiamato l'attenzione degli agenti: poco lontano, in una zona più appartata della stazione dei bus, aveva visto una coppia ed era stato colpito dagli atteggiamenti aggressivi dell'uomo e dal tentativo di divincolarsi della donna.

In seguito all'intervento degli agenti, la coppia è stata separata e i poliziotti hanno raccolto le dichiarazioni della donna, nata in Togo nel 1984. Stando a quanto riferito, appena arrivata da Linate si sarebbe seduta con la valigia accanto. È allora che, con la scusa di aiutarla a portarle il bagaglio, l'aggressore di 26 anni l'avrebbe prima avvicinata, poi, strattonandola e minacciandola, l'avrebbe costretta a seguirlo in una zona più tranquilla dove avrebbe poi cercato di violentarla. La donna ha riferito di aver tentato di divincolarsi e di andarsene quando, fortunatamente, l'autista del bus li avrebbe visti.

Leggi anche Prende a schiaffi una donna in strada a Como per un debito di 20 euro: denunciato

Mentre la donna veniva soccorsa, l'uomo è stato fermato e quindi arrestato. Nel corso dell'indagine, la Polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere che hanno successivamente confermato le dichiarazioni rese dalla donna e dal testimone. Dai primi accertamenti sono emersi alcuni precedenti a carico dell'uomo per furto, rapina, resistenza e un arresto per violenza sessuale risalente al 2019 a Isernia.