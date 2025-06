video suggerito

Le mamme dei due bimbi ustionati con il biotenalo all'asilo: "I nostri figli soffrono da tre anni" È stata rinviata ancora una volta l'udienza per il processo nei confronti di una maestra e una coordinatrice didattico-pedagogica imputate per quanto accaduto nel 2022 in un asilo di Osio Sopra quando una fiammata di bioetanolo usato per abbrustolire dei marshmallow investì 5 bambini, lasciandone due gravemente ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Era il 30 maggio 2022 quando all'asilo di Osio Sopra (Bergamo) alcuni bambini furono investiti da una fiammata alimentata dal bioetanolo. Tra loro ce n'erano due che oggi, nel 2025, sono in prima e seconda elementare. Entrambi furono colpiti mentre attendevano i loro marshmallow arrostiti in un braciere nel giardino della materna a San Zeno. Per quel caso, è stato già condannato un uomo, il padre che ha acceso il braciere, che ha ricevuto una pena di 3 anni e quattro mesi. Oggi sono imputate la maestra e la coordinatrice didattico-pedagogica.

Ieri, mercoledì 11 giugno, si è svolta un'udienza, alla quale erano presenti i genitori di entrambi. Le coppie, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, hanno sottolineato che saranno sempre presenti. Il procedimento è ancora nella fase predibattimentale. Questo perché la prima giudice si era astenuta sostenendo di aver già anticipato il giudizio sulla maestra e sulla coordinatrice quando aveva motivato la condanna dell'uomo.

Ieri la seconda giudice ha rinviato al 18 giugno perché il nuovo fascicolo del dibattimento non è completo: manca infatti anche il sequestro del giardino dell'asilo. La giudice ha infatti disposto il dissequestro chiesto dall'avvocato di una delle imputate e accolto con parere positivo della pubblico ministero Silvia Marchina perché non serve per ulteriori indagini.

Il rinvio non è stato accolto benissimo dai genitori: "Sono passati tre anni, i nostri figli hanno sofferto e noi abbiamo sofferto con loro, speravamo che qualcosa si smuovesse, invece è ancora tutto bloccato", hanno detto al Corsera. La piccola che va ora in prima elementare va in ospedale ogni mese e mezzo o due: "Deve affrontare dei trattamenti laser al volto, le devono ricostruire il mento, inoltre ha cicatrici sulle game e sul corpo", ha spiegato la madre. Il piccolo deve curarsi due volte l'anno in Francia "perché ha cicatrici molto spesse". A differenza della bambina, ricorda tutto: "Non è sereno, segue un percorso psicologico mirato".