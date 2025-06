video suggerito

Bimbi ustionati con il biotenalo all’asilo, fissata l’udienza per la maestra e la coordinatrice: quando inizierà È stata fissata la prima udienza per la maestra e la coordinatrice didattico-pedagogica nell’ambito dell’inchiesta aperta per le lesioni causate ai bambini ustionati all’asilo San Zeno di Osio Sopra (Bergamo) il 30 maggio 2022. Questa si svolgerà il 16 ottobre 2025. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata fissata la prima udienza per la maestra e la coordinatrice didattico-pedagogica nell'ambito dell'inchiesta aperta per le lesioni causate ai bambini ustionati all'asilo San Zeno di Osio Sopra (Bergamo) il 30 maggio 2022. Questa si svolgerà il 16 ottobre 2025.

La pubblico ministero Silvia Marchina contesta a entrambe una condotta omissiva. Non solo: imputa anche l'aggravante di non aver rispettato le norme sulla prevenzione degli infortuni. Durante gli interrogatori in Procura – avvenuti prima della chiusura delle indagini – la maestra ha detto che l'accensione del fuoco non era prevista e non aveva visto il flacone di bioetanolo. La coordinatrice invece ha detto che, in quel momento, era in segreteria.

Dopo aver visionato gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, la giudice – così come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera – ha stabilito che la vicenda merita di essere approfondita anche dal punto di vista delle responsabilità contestate alle due. Per questo caso, il padre che ha acceso il fuoco è già stato condannato a tre anni e quattro mesi.

Prima di poter iniziare, il dibattimento ha attraversato diversi iter e passaggi. L'uomo, poi condannato, ha scelto il rito abbreviato mentre le due donne no. La giudice che ha condannato il padre, ha però anticipato il giudizio sulle due imputate affermando che avevano avuto condotte di "tipo commissivo-omissivo" perché consentivano "o comunque non impedivano" la padre di accendere il braciere alimentandolo con il bioetanolo.

Alla luce di questo giudizio, si era astenuta dal proseguire con il processo. Aveva quindi passato il fascicolo a una collega, che ha poi fissato l'udienza davanti a un altro giudice. Saputo che finalmente era stata fissata una data, i genitori dei bambini, che hanno riportato le ustioni più gravi, hanno accolto con soddisfazione la notizia. La madre del piccolo A. si è infatti commossa.