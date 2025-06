video suggerito

"Urla e botte ai bimbi dell'asilo nido per farli dormire": nessun patteggiamento per la maestra a Milano L'educatrice, 45 anni è stata arrestata il 12 aprile 2024 con l'accusa di maltrattamenti aggravati su almeno dieci bimbi di un asilo nido di Milano. La donna ha provato a patteggiare una pena di 3 anni, respinta dal gip: "Troppo bassa"

Foto di repertorio

Ha provato a patteggiare una pena di 3 anni, ma il gip Domenico Santoro l'ha ritenuta troppo bassa in relazione ai fatti contestati e ha disposto il rinvio a giudizio per una maestra di 45 anni, che lavorava da quasi 16 in un asilo nido comunale di Milano: l'educatrice è stata arrestata il 12 aprile 2024 con l'accusa di maltrattamenti aggravati, avvenuti dal 2022 in avanti ai danni di almeno dieci bimbi, tutti di pochi mesi. Il processo (in cui il Comune di Milano è stato citato come responsabile civile) si aprirà ad ottobre davanti alla quinta penale.

Dall'ordinanza cautelare ai domiciliari, firmata dalla gip Chiara Valori, era emerso un quadro di "violenze fisiche e psicologiche" terribili e "quotidiane": urla, insulti volgari, minacce, strattonamenti e in alcuni casi pure "mani e gambe sulla schiena" per impedire ai piccoli di alzarsi e per "obbligarli a dormire". E ancora bambini afferrati per un braccio e lasciati "cadere", facendo loro "sbattere la faccia" a terra. La donna, in generale, avrebbe avuto uno stato d'animo, spiegava la gip, di "costante livore e rabbia" verso i bimbi, costretti "a consumare il cibo velocemente" mentre era impegnata a guardare il cellulare.

A lanciare l'allarme erano state le altre educatrici del nido, che avevano segnalato la situazione alla Direzione area servizi dell'infanzia del Comune di Milano che ha fatto poi scattare la denuncia. Gli agenti, subito dopo la prima segnalazione, hanno quindi posizionato delle microcamere all'interno dell'asilo e, tra il 7 febbraio e il primo marzo 2024, hanno in questo modo ripreso tutti gli episodi di "violenza fisica e psicologica" sui piccoli.