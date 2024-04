video suggerito

Insulta e picchia almeno 10 bambini dell’asilo nido per farli addormentare: arrestata una maestra Una maestra di 45 anni di un asilo nido del Comune di Milano è stata arrestata: è responsabile di minacce e violenze fisiche su almeno dieci bambini con un età che va da pochi mesi a poco più di un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un insegnante di un asilo nido comunale di Milano è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti. Stando alle indagini della polizia locale, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pubblico ministero Rosaria Stagnaro, l'insegnante dal 2022 un poi è stata responsabile di minacce e violenze fisiche su almeno dieci bambini con un età che va da pochi mesi a poco più di un anno. La 45enne afferrava i bambini per un braccio e poi lasciati "cadere", facendo loro "sbattere la faccia" a terra. E ancora: rivolgeva ai piccoli offese volgari, strattonamenti e in alcuni casi anche "mani e gambe sulla schiena" per impedire ai piccoli "di alzarsi" ed "obbligarli a dormire".

A lanciare l'allarme sono state altre educatrici del nido che hanno segnalato la situazione alla Direzione area servizi dell'infanzia del Comune di Milano che ha fatto poi scattare la denuncia. Gli agenti subito dopo la prima segnalazione hanno posizionato delle telecamere all'interno dell'asilo e hanno così ripreso tutti gli episodi di "violenza fisica e psicologica" sui bimbi. Le telecamere hanno ripreso la donna urlare contro i piccoli e scuoterli con forza per farli addormentare. In altri casi "li copriva completamente con una coperta" o li costringeva "a consumare il cibo velocemente", perché più preoccupata a guardare il cellulare. Per lei ora è arrivata l'arresto.